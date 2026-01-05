Допомогу переселенцям подвоїли: держава несподівано розширила підтримку для найвразливіших

Рубрики
Проніна Анна
Для внутрішньо переміщених осіб в Україні запровадили суттєве розширення державної допомоги. Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою подвоїв термін надання довготривалого медсестринського догляду для ВПО — з 30 до 60 днів. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.
Не 30, а 60 днів турботи: для ВПО ухвалили важливе рішення, яке змінює правила допомоги
Рішення стосується однієї з найбільш чутливих категорій переселенців — людей, які після евакуації потребують тривалого медичного та соціального супроводу.
Згідно з ухваленою постановою, 60-денний медсестринський догляд зможуть отримати внутрішньо переміщені особи з-поміж:
людей похилого віку;
осіб з інвалідністю.
Водночас послуга надається за чітких умов:
наявні медичні показники та висновок лікаря про потребу в продовженні лікування;
відсутня можливість розміщення людини в інших установах;
особа була евакуйована із зони активних бойових дій.
Довготривалий медсестринський догляд — це не лише медична допомога. Програма передбачає комплексну підтримку, а саме:
медичний і загальний догляд;
психологічну підтримку;
проживання та харчування;
забезпечення базовими речами першої потреби;
соціальний супровід.
Фактично йдеться про тимчасовий безпечний простір, у якому людина може відновитися після евакуації та стабілізувати свій стан.
Наразі до програми залучені 212 закладів охорони здоров’я, які уклали договори з Національною службою здоров’я України. Послугу можна отримати відразу після евакуації, без додаткових складних процедур.
З початку дії експериментального проєкту медсестринським доглядом уже скористалися 78 внутрішньо переміщених осіб.
Щоб отримати послугу, ВПО після евакуації достатньо:
звернутися до медичного працівника в пункті евакуації або транзитному центрі;
отримати консультацію щодо направлення до закладу-учасника програми.
У Мінсоцполітики наголошують: мета рішення — дати переселенцям більше часу на відновлення, особливо тим, хто опинився у найскладнішій життєвій ситуації через війну.
Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що з 1 січня в Україні стартує програма "Скринінг здоров’я 40+", доступна через застосунок Дія. Мета ініціативи — раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем ментального здоров’я. Програма дозволяє українцям і українкам не лише дізнатися про стан свого здоров’я, а й отримати індивідуальні рекомендації та, при потребі, направлення на подальше обстеження чи лікування.