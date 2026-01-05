Помощь переселенцам удвоили: государство неожиданно расширило поддержку для самых уязвимых

Для внутренне перемещенных лиц в Украине ввели существенное расширение государственной помощи . Кабинет Министров принял постановление, которым удвоил срок предоставления длительного медсестринского ухода для ВПЛ — с 30 до 60 дней . Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Не 30, а 60 дней заботы: для ВПЛ приняли важное решение, изменяющее правила помощи

Решение касается одной из наиболее чувствительных категорий переселенцев — людей, которые после эвакуации нуждаются в длительном медицинском и социальном сопровождении .

Кому удвоили помощь

Согласно принятому постановлению, 60-дневный медсестринский уход смогут получить внутренне перемещенные лица.

стариков;

лиц с инвалидностью.

В то же время услуга предоставляется при четких условиях :

имеющиеся медицинские показатели и заключение врача о необходимости продолжения лечения;

отсутствует возможность размещения человека в других учреждениях;

лицо было эвакуировано из зоны активных боевых действий.

Что именно входит в программу

Долговременный медсестринский уход – это не только медицинская помощь. Программа предусматривает комплексную поддержку, а именно:

медицинский и общий уход;

психологическую поддержку;

проживание и питание;

обеспечение базовыми вещами первой потребности;

социальное сопровождение.

Фактически речь идет о временном безопасном пространстве , в котором человек может восстановиться после эвакуации и стабилизировать свое состояние.

Где предоставляют услугу

В настоящее время в программу привлечены 212 учреждений здравоохранения , заключивших договоры с Национальной службой здоровья Украины. Услугу можно получить сразу после эвакуации без дополнительных сложных процедур.

С начала действия экспериментального проекта медсестринским уходом уже воспользовались 78 внутренне перемещенных лиц .

Как воспользоваться помощью

Чтобы получить услугу, ВПЛ после эвакуации достаточно:

обратиться к медицинскому работнику в пункте эвакуации или в транзитном центре;

получить консультацию по направлению в заведение-участника программы.

В Минсоцполитики отмечают: цель решения — дать переселенцам больше времени на восстановление , особенно тем, кто оказался в сложнейшей жизненной ситуации из-за войны.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что с 1 января в Украине стартует программа "Скрининг здоровья 40", доступная через приложение Действие. Цель инициативы – раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем ментального здоровья. Программа позволяет украинцам и украинкам не только узнать состояние своего здоровья, но и получить индивидуальные рекомендации и, при необходимости, направление на дальнейшее обследование или лечение.