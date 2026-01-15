Дівчина, яка не бачить та не чує з дитинства, назвала одне питання, яке її сильно дратує

Повністю глуха та незряча з раннього дитинства дівчина на ім’я Гоуп розповіла, що існує одне недоречне питання, яке їй періодично задають. Також вона відповіла й на інші питання, які ставили зацікавлені користувачі.

Фото: Рexels

У темі "Запитайте мене про що завгодно" на платформі Reddit жінка запропонувала користувачам озвучити питання, які їх можуть зацікавити щодо її стану.

"Доброго ранку, я Гоуп. Я 22-річна глуха та сліпа жінка. Я народилася сліпою і оглухла дуже рано, тому я не пам’ятаю, що бачила чи чула. Я люблю природу і є активісткою за права інвалідів у моєму районі", — написала дівчина.

Гоуп отримала велику кількість різних запитань, зокрема від однієї людини, яка запитала, як їй вдалося прочитати коментарі до публікації.

"Я використовую пристрій під назвою дисплей Брайля, який працює як комп'ютер зі шрифтом Брайля", — пояснила Гоуп.

За її словами, вона читає досить швидко, десь вдвічі повільніше, ніж це робить людина без втрати зору та слуху.

Дисплей Брайля

Одна людина запитала на Reddit: "Чи є одне питання, яке вас справді турбує, коли люди його ставлять?". Гоуп пояснила, що існує питання, яке їй по-справжньому не подобається: ""Як зрозуміти, що ти закінчив витиратися" – це так дратує".

Користувачі ставили й інші питання, зокрема, яка її рідна мова: писемна англійська, чи щось зовсім інше? Або чи може вона розмовляти попри втрачений слух та зір у ранньому віці.

"Британська тактильна мова жестів. Я також можу розмовляти усно, але моїм основним засобом комунікації є тактильна мова жестів або людина, яка надсилає мені повідомлення, а я читаю їх на своєму дисплеї шрифтом Брайля", — пояснила дівчина щодо своєї комунікації.

Також Гоуп розповіла, що вона досить незалежна. За її словами, хоч вона живе з другом з яким може ходити в магазин, вона також може самостійно готувати їжу, купувати онлайн, чи замовляти доставку. Також Гоуп волонтерить в місцевому притулку для людей з інвалідністю та проводить бесіди в таких місцях, як школи, щоб підвищити обізнаність.

