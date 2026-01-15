Девушка, которая не видит и не слышит с детства, назвала один сильно раздражающий ее вопрос

Полностью глухая и незрячая с раннего детства девушка по имени Гоуп рассказала, что существует один неуместный вопрос, который ей периодически задают. Также она ответила и на другие вопросы, которые задавали заинтересованные пользователи.

Фото: Рexels

В теме "Спросите меня о чем угодно" на платформе Reddit женщина предложила пользователям озвучить вопросы, которые могут заинтересовать их относительно ее состояния.

"Доброе утро, я Гоуп. Я 22-летняя глухая и слепая женщина. Я родилась слепой и оглохла очень рано, поэтому я не помню, что видела или слышала. Я люблю природу и являюсь активисткой за права инвалидов в моем районе", — написала девушка.

Гоуп получила большое количество различных вопросов, в частности от одного человека, который спросил, как ей удалось прочесть комментарии к публикации.

"Я использую устройство под названием дисплей Брайля, который работает как компьютер со шрифтом Брайля", – пояснила Гоуп.

По ее словам, она читает достаточно быстро, где-то вдвое медленнее, чем это делает человек без потери зрения и слуха.

Дисплей Брайля

Один человек спросил Reddit: "Есть ли один вопрос, который вас действительно беспокоит, когда люди его задают?". Гоуп объяснила, что действительно существует вопрос, который ей по настоящему не нравится: ""Как понять, что ты закончил вытираться" — это так раздражает".

Пользователи задавали и другие вопросы, в частности, каков ее родной язык: письменный английский, или что-то совсем другое? Или может ли она говорить, несмотря на потерянный слух и зрение в раннем возрасте.

"Британский тактильный язык жестов. Я также могу говорить устно, но моим основным средством коммуникации является тактильная речь жестов или человек, который посылает мне сообщения, а я читаю их на своем дисплее шрифтом Брайля", — пояснила девушка о своей коммуникации.

Также Гоуп рассказала, что она достаточно независима. По ее словам, хоть она живет с другом, с которым может ходить в магазин, она также может самостоятельно готовить еду, покупать онлайн, или заказывать доставку. Гоуп также волонтерит в местном приюте для людей с инвалидностью и проводит беседы в таких местах, как школы, чтобы повысить осведомленность.

