Девушка, которая не видит и не слышит с детства, назвала один сильно раздражающий ее вопрос

Полностью глухая и незрячая с раннего детства девушка по имени Гоуп рассказала, что существует один неуместный вопрос, который ей периодически задают. Также она ответила и на другие вопросы, которые задавали заинтересованные пользователи.
Фото: Рexels
В теме "Спросите меня о чем угодно" на платформе Reddit женщина предложила пользователям озвучить вопросы, которые могут заинтересовать их относительно ее состояния.
Гоуп получила большое количество различных вопросов, в частности от одного человека, который спросил, как ей удалось прочесть комментарии к публикации.
По ее словам, она читает достаточно быстро, где-то вдвое медленнее, чем это делает человек без потери зрения и слуха.
Дисплей Брайля
Один человек спросил Reddit: "Есть ли один вопрос, который вас действительно беспокоит, когда люди его задают?". Гоуп объяснила, что действительно существует вопрос, который ей по настоящему не нравится: ""Как понять, что ты закончил вытираться" — это так раздражает".
Пользователи задавали и другие вопросы, в частности, каков ее родной язык: письменный английский, или что-то совсем другое? Или может ли она говорить, несмотря на потерянный слух и зрение в раннем возрасте.
Также Гоуп рассказала, что она достаточно независима. По ее словам, хоть она живет с другом, с которым может ходить в магазин, она также может самостоятельно готовить еду, покупать онлайн, или заказывать доставку. Гоуп также волонтерит в местном приюте для людей с инвалидностью и проводит беседы в таких местах, как школы, чтобы повысить осведомленность.
