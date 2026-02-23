Державна допомога чи програма “з душком”: гучне рішення Кабміну критикують в Раді

Рубрики
Чергова гучна державна програма може провалитися. З 1 січня в Україні стартувала програма скринінгу здоров'я для громадян від 40 років. Однак в Раді вказали на ризики реалізації програми.
Скринінг здоров’я чи програма з “душком”, зазначила народна депутатка Ніна Южаніна. Політик пояснила, що у 2026 році з держбюджету планують витратити 10 млрд грн на програму “Скринінг здоров’я” для осіб 40+.
Однак, за її словами:
цих коштів не вистачить на всіх;
частина обстежень уже покривається програмою медичних гарантій;
навіть Мінфін звертав увагу на сумнівну ефективність таких витрат.
Народна депутатка пояснила, що фактично до програми приєдналися 1397 медзакладів, з них:
981 — державні та комунальні (70%);
416 — приватні (30%).
За її словами, тут йдеться не просто про “додаткове фінансування медицини”, як дехто намагається подати.
