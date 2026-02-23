Государственная помощь или программа "с душком": громкое решение Кабмина критикуют в Раде

Очередная громкая государственная программа может провалиться. С 1 января на Украине стартовала программа скрининга здоровья для граждан от 40 лет. Однако в Раде отметили риски реализации программы.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Скрининг здоровья или программа с "душком", отметила народная депутат Нина Южанина. Политик пояснила, что в 2026 году из госбюджета планируется потратить 10 млрд грн на программу "Скрининг здоровья" для лиц 40+.

Однако, по ее словам:

этих средств не хватит на всех;

часть обследований уже покрывается программой медицинских гарантий;

даже Минфин обращал внимание на сомнительную эффективность таких расходов.

Народная депутат пояснила, что фактически к программе присоединились 1397 медучреждений, из них:

981 – государственные и коммунальные (70%);

416 – частные (30%).

"И здесь — ключевой вопрос. Пойдет ли человек в государственную больницу, где уже имеет семейного врача и доступ к базовым обследованиям? Выберет ли частное заведение, но уже за счет бюджета? Ответ, по-моему, очевиден", — отметила политик.

По ее словам, здесь речь идет не просто о "дополнительном финансировании медицины", как некоторые пытаются подать.

"Речь идет о риске перетекания бюджетных средств в частный сегмент без четко доказанной добавленной ценности для пациента и системы. И здесь главное — это действительно о здоровье граждан или об очень удачной бюджетной конструкции на 10 млрд грн?", — подытожила народная депутат.

