Данія забороняє соцмережі для дітей: уряд оголосив про нові правила

У Данії готуються до цифрової революції – уряд країни ухвалив рішення заборонити користування соціальними мережами дітям до 15 років. Водночас підлітки від 13 років зможуть користуватися соцмережами лише за дозволом батьків. Про це повідомляє Politiken.

Данія вводить заборону на соцмережі для дітей до 15 років

Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен зазначила, що це рішення покликане знайти баланс між державним контролем і свободою родинного вибору.

"Ми прагнемо поєднати законодавчі рамки з простором для родини. Діти мають бути захищені, але й батьки повинні мати слово", – сказала вона.

Нові правила передбачають обов’язкову перевірку віку користувачів відповідно до вимог ЄС щодо цифрових послуг. Єврокомісія влітку надала країнам право самостійно встановлювати вікові обмеження для соцмереж, і Данія скористалася цією можливістю.

Данський уряд неодноразово критикував соціальні платформи за агресивний контент, кібербулінг і шкідливий вплив на психіку дітей та підлітків. За словами Фредеріксен, держава не може більше залишатися осторонь.

"Ми повинні дбати про дітей краще, ніж це робиться зараз. І це перший крок", – наголосила вона.

Втім, не всі політичні сили підтримали нову ініціативу. Ліві партії – Червона єдність, СФ та Альтернатива – виступили проти, заявивши, що дозвіл батькам робити винятки створює нерівність.

Попри заперечення опозиції, прем’єрка називає рішення історичним проривом. Адже досі в країні не існувало законів, які б регулювали користування соцмережами дітьми.

"Це не просто заборона, а сигнал суспільству: телефони й соцмережі не повинні керувати нашим дитинством", – підсумувала Фредеріксен.

