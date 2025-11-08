logo

Главная Новости Общество права человека Дания запрещает соцсети для детей: правительство объявило о новых правилах
commentss НОВОСТИ Все новости

Дания запрещает соцсети для детей: правительство объявило о новых правилах

Правительство Дании приняло решение – дети смогут пользоваться соцсетями только после 15 лет, а подростки от 13 – с разрешения родителей. Цель инициативы – защитить молодежь от вредного влияния онлайн-контента.

8 ноября 2025, 15:59
Автор:
avatar

Проніна Аня

В Дании готовятся к цифровой революции – правительство страны приняло решение запретить использование социальных сетей детям до 15 лет. В то же время подростки от 13 лет смогут пользоваться соцсетями только по разрешению родителей. Об этом сообщает Politiken.

Дания запрещает соцсети для детей: правительство объявило о новых правилах

Дания вводит запрет на соцсети для детей младше 15 лет

Премьер-министр Мэтте Фредериксен отметила, что это решение призвано найти баланс между государственным контролем и свободой семейного выбора.

"Мы стремимся соединить законодательные рамки с пространством для семьи. Дети должны быть защищены, но и родители должны иметь слово", – сказала она.

Новые правила предусматривают обязательную проверку возраста пользователей в соответствии с требованиями ЕС по цифровым услугам. Еврокомиссия летом предоставила странам право самостоятельно устанавливать возрастные ограничения для соцсетей, и Дания воспользовалась этой возможностью.

Датское правительство неоднократно критиковало социальные платформы за агрессивный контент, кибербуллинг и вредное влияние на психику детей и подростков. По словам Фредериксен, государство не может больше оставаться в стороне.

"Мы должны заботиться о детях лучше, чем это делается сейчас. И это первый шаг", — подчеркнула она.

Однако не все политические силы поддержали новую инициативу. Левые партии – Красное единство, УФ и Альтернатива – выступили против, заявив, что разрешение родителям делать исключения создает неравенство.

Несмотря на отрицание оппозиции, премьер называет решение историческим прорывом. Ведь до сих пор в стране не существовало законов, регулирующих пользование соцсетями детьми.

"Это не просто запрет, а сигнал обществу: телефоны и соцсети не должны управлять нашим детством", – подытожила Фредериксен.

Напомним, портал "Комментарии" пишет , что российские власти могут заставить граждан подтверждать личность с помощью государственного портала даже для выхода в интернет – под предлогом "защиты от взрослого контента".




