Цього чекають усі українці: у Кабміні зробили важливий анонс

В Україні через складну ситуацію в енергетиці застосовують графіки обмеження електропостачання. Цього тижня тривалість відключень значно збільшилась. У Кабміні розповіли, коли електроенергії в оселях українців буде більше.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про проведення чергового засідання енергетичного штабу. На засіданні заслухали доповіді про стан енергосистеми.

“Скоординували подальші дії для відновлення після обстрілів, забезпечення необхідних резервів палива та обладнання, захисту обʼєктів, нарощення генерації і головне — забезпечення людей світлом”, — повідомила прем’єр.

Також, за її словами, перебуває на контролі виконання рішення Уряду про перегляд списку критичної інфраструктури.

“Очікуємо фактичної оптимізації споживання електроенергії на місцях від всіх ОВА”, — наголосила Свириденко.

За її словами, приділили увагу приєднанню когенераційних установок до загальної мережі — Кабмін ухвалив відповідні рішення минулого тижня. Коли обʼєкти розподіленої генерації повноцінно запрацюють, це допоможе поповнити дефіцит електроенергії в мережі.

“Наша мета — у людей має бути світло. Очікуємо зменшення тривалості відключень вже цими вихідними", — анонсувала зміни Свириденко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що 10-12-16 годин без світла — це уже не “лякалки”, це реальність українців. У Раді пояснили, чому повернулися до тривалих обмежень електропостачання.

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що останні масовані удари завдали значних пошкоджень. Однак, за його словами, українцям не говорять повну правду щодо наслідків обстрілів.



