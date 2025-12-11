Этого ждут все украинцы: в Кабмине сделали важный анонс

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Украине из-за сложной ситуации в энергетике применяют графики ограничения электроснабжения. На этой неделе продолжительность отключений значительно увеличилась. В Кабмине рассказали, когда электроэнергии в домах украинцев будет больше.
Кабмин. Фото из открытых источников
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о проведении очередного заседания энергетического штаба. На заседании заслушали доклад о состоянии энергосистемы.
Также, по ее словам, находится на контроле выполнения решения правительства о пересмотре списка критической инфраструктуры.
По ее словам, уделили внимание присоединению когенерационных установок к общей сети – Кабмин принял соответствующие решения на прошлой неделе. Когда объекты распределенного поколения полноценно заработают, это поможет восполнить дефицит электроэнергии в сети.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что 10-12-16 часов без света — это уже не "пугалки", это реальность украинцев. В Раде объяснили, почему вернулись к продолжительным ограничениям электроснабжения.
Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что последние массированные удары нанесли значительные повреждения. Однако, по его словам, украинцам не говорят полной правды о последствиях обстрелов.