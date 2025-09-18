logo_ukra

Ціни на оренду квартир в Україні та Польщі: де дешевше
commentss НОВИНИ Всі новини

Ціни на оренду квартир в Україні та Польщі: де дешевше

Порівняння цін на оренду квартир у Польщі та Україні

18 вересня 2025, 16:02
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Україні влітку фіксувалося значне подорожчання вартості оренди квартир. Приміром, станом на серпень 2025 року найбільше вартість оренди зросла в Одесі — ціни збільшились на 50%, до середніх 12 000 грн. Загалом ціни на однокімнатні квартири у деяких обласних центрах сягали 17000-19000 грн.

Ціни на оренду квартир в Україні та Польщі: де дешевше

Оренда. Ілюстративне фото

Однак вартість оренди квартир в Україні поступається цінам у Польщі. У великих містах України, як пише видання NV, можна знайти квартиру за 400−500 дол., тоді як у Польщі аналогічна пропозиція стартує від 800 дол.

Аналітики ринку нерухомості порівняли ціни на оренду в п’яти найбільших містах України — Дніпрі, Києві, Львові, Одесі та Харкові та Польщі — Гданську, Кракові, Познані, Варшаві та Вроцлаві. Враховували попит та пропозицію на 1, 2, та 3-кімнатні квартири. Ціни порівнювали станом на серпень 2025 року, з розрахунку курсу 0,024 USD за UAH і 0,27 USD за PLN.

“В Україні медіанна вартість оренди квартир у серпні 2025 року зросла порівняно з попереднім роком. Для однокімнатних квартир середня ціна становить близько 300 дол. на місяць, для двокімнатних — 420 дол., для трикімнатних — 630 дол.”, — пише видання.

Найвищі ціни на однокімнатні квартири тримаються у Львові — 432 дол., Київ на другій позиції — 408 дол. У Дніпрі та Одесі вартість оренди однокімнатної квартири становить  260−280 дол.

У Польщі, за даними видання, вартість оренди значно вища — медіанна ціна становить 605 дол. У Варшаві однокімнатна коштує 689 дол., у Гданську — 635 дол., тоді як у Кракові, Познані та Вроцлаві можна знайти від 510 до 590 дол.

Ціни на оренду квартир в Україні та Польщі: де дешевше - фото 2

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яку зарплату отримують вчителі в Україні та Європі.



Джерело: https://biz.nv.ua/ukr/markets/orenda-kvartir-v-ukrajini-ta-polshchi-porivnyannya-cin-i-popitu-u-2025-roci-50545641.html
