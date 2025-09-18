Цены на аренду квартир в Украине и Польше: где дешевле

В Украине летом фиксировалось значительное удорожание стоимости аренды квартир. К примеру, на август 2025 года наибольшая стоимость аренды выросла в Одессе — цены увеличились на 50%, до средних 12 000 грн. В целом, цены на однокомнатные квартиры в некоторых областных центрах достигали 17000-19000 грн.

Аренда. Иллюстративное фото

Однако стоимость аренды квартир в Украине уступает ценам в Польше. В крупных городах Украины, как пишет издание NV, можно найти квартиру за 400-500 долл., тогда как в Польше аналогичное предложение стартует от 800 долл.

Аналитики рынка недвижимости сравнили цены на аренду в пяти крупнейших городах Украины – Днепре, Киеве, Львове, Одессе и Харькове и Польше – Гданьске, Кракове, Познани, Варшаве и Вроцлаве. Учитывали спрос и предложение на 1, 2 и 3-комнатные квартиры. Цены сравнивали по состоянию на август 2025 года из расчета курса 0,024 USD за UAH и 0,27 USD за PLN.

"В Украине медианная стоимость аренды квартир в августе 2025 года выросла по сравнению с предыдущим годом. Для однокомнатных квартир средняя цена составляет около 300 долл. в месяц, для двухкомнатных – 420 долл., для трехкомнатных – 630 долл.", – пишет издание.

Самые высокие цены на однокомнатные квартиры держатся во Львове – 432 долл., Киев на второй позиции – 408 долл. В Днепре и Одессе стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 260-280 долл.

В Польше, по данным издания, стоимость аренды значительно выше – медианная цена составляет 605 долл. В Варшаве однокомнатная стоит 689 долл., в Гданьске – 635 долл., тогда как в Кракове, Познани и Вроцлаве можно найти от 510 до 590 долл.

