Часто доводиться фізично забирати людей із ТЦК: омбудсмен розповів про порушення під час мобілізації



















Представників Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця все частіше викликають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Дмитро Лубінець. Фото: з відкритих джерел

Їм доводиться реагувати на незаконні дії щодо громадян. У більшості випадків порушення з боку ТЦК та СП підтверджуються. Про це омбудсмен розповів в інтерв’ю DW.

За словами Лубінця, що співробітники ТЦК не мають законних повноважень вимагати у людей документи чи обмежувати їхні права. Такими функціями володіють лише правоохоронні органи — Нацгвардія, Нацполіція та Держприкордонслужба.

Омбудсмен підтверджує випадки, коли адвокатам не дають можливості зустрітися з людьми, чиї інтереси вони представляють, хоча такі дії є незаконними.

"Часто представники моєї команди приїжджають у приміщення ТЦК і СП, коли є звернення, де повідомляють про побиття, застосування фізичної сили, незаконне затримання та тримання у місці, яке юридично не підпадає під місце "не свободи". Нас дуже часто просять приїхати, зафіксувати порушення прав та сприяти їх відновленню", — сказав Лубінець.

За словами омбудсмена, часто виїзди його представників до ТЦК закінчуються тим, що людей звідти забирають фізично.

Разом з тим омбудсмен підтвердив, що частина конфліктів виникає й через те, що громадяни самі не оновлюють свої дані або ігнорують вимоги закону. Тоді порушення з боку держави немає.

"Військові, військові частини не мають права перевіряти документи і не мають права брати участь у обмеженні прав та свобод громадян України. І тут дуже чітко повинні поводити себе якраз правоохоронні органи. Ми в тому числі спостерігаємо, як діють представники системи МВС", – сказав Лубінець.

Омбудсмен також розкритикував ситуацію з бодікамерами у ТЦК. За його словами, у найпроблемніших випадках камери або не працюють, або їх немає.

Як писав портал "Коментарі", в мережі нещодавно поширювалась інформація про черговий скандал з військовослужбовцями ТЦК у Києві — нібито військовослужбовець бив по цивільному авто та лунали постріли. У Київському ТЦК пояснили причини. Там зазначили, що під час заходів мобілізації "невстановлена особа здійснила напад на військовослужбовця".