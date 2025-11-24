Часто приходится физически забирать людей из ТЦК: омбудсмен рассказал о нарушениях во время мобилизации



















Представителей Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца все чаще вызывают в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Дмитрий Лубинец. Фото: из открытых источников

Им приходится реагировать на незаконные действия в отношении граждан. В большинстве случаев нарушения со стороны ТЦК и СП подтверждаются. Об этом омбудсмен рассказал в интервью DW.

По словам Лубинца, у сотрудников ТЦК нет законных полномочий требовать у людей документы или ограничивать их права. Такими функциями обладают только правоохранительные органы — Нацгвардия, Нацполиция и Госпогранслужба.

Омбудсмен подтверждает случаи, когда адвокатам не дают возможности встретиться с людьми, чьи интересы они представляют, хотя такие действия незаконны.

"Часто представители моей команды приезжают в помещение ТЦК и СП, когда есть обращения, где сообщают об избиении, применении физической силы, незаконном задержании и содержании в месте, которое юридически не подпадает под место "не свободы". Нас очень часто просят приехать, зафиксировать нарушение прав и способствовать их восстановлению", – сказал Лубинец.

По словам омбудсмена, часто выезды его представителей в ТЦК заканчиваются тем, что людей забирают оттуда физически.

Вместе с тем омбудсмен подтвердил, что часть конфликтов возникает и потому, что граждане сами не обновляют свои данные или игнорируют требования закона. Тогда нарушений со стороны государства нет.

"Военные, воинские части не имеют права проверять документы и не имеют права участвовать в ограничении прав и свобод граждан Украины. И здесь очень четко должны вести себя как раз правоохранительные органы. Мы в том числе наблюдаем, как действуют представители системы МВД", – сказал Лубинец.

Омбудсмен также подверг критике ситуацию с бодикамерами в ТЦК. По его словам, в самых проблемных случаях камеры либо не работают, либо их нет.

