“Це вже питання виживання”: українцям озвучено жахливий прогноз

Ситуація з підготовкою до опалювального сезону може обернутися катастрофою. Українців закликають активно долучатися до підготовки своїх будинків, пропонують допомогу з фінансуванням, однак такими програмами можуть скористатися не всі.

Засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко розповів про масштабні та глибокі проблеми. За словами експерта, ситуацію з житловою політикою в Україні вже складно назвати реформою. Це, зазначив він, системне викривлення, яке прямо впливає на якість життя мільйонів людей.

Попенко навів факт, який “вперто ігнорується” — якщо будинок не має ОСББ або ЖБК — шансів отримати державну чи муніципальну підтримку на підготовку до зими майже немає.

“Міста і держава роками вибудовують політику, де бюджетні гроші спрямовуються переважно туди, де вже є організована структура — ОСББ. Формально це виглядає логічно: є суб’єкт — є відповідальність. Але по факту — це фільтр, який відсікає найбільш вразливих”, — пояснив експерт.

За його словами, ОСББ сьогодні створюють не ті будинки, де є значні проблеми, приміром, з покрівлею, мережами, тощо, а ті, де є ресурс, активні мешканці і хоча б мінімальна фінансова спроможність. Експерт пояснив, що у такій ситуації відносно “сильні” будинки стають ще сильнішими. А “слабкі” — залишаться сам на сам із проблемами.

“Ключовий механізм цієї нерівності — так зване “співфінансування”. На папері — справедливий підхід: громада додає свої кошти до бюджетних. У реальності — це бар’єр, який бідні будинки не можуть подолати в принципі. І саме тому бюджетні програми дедалі частіше перетворюються на інструмент дофінансування не просто ОСББ, а часто — дорогих проєктів у нових або відносно заможних житлових комплексах. Є всі підстави вважати, що в окремих містах, зокрема у Київ, левова частка таких програм іде саме туди. Питання лише одне: хто насправді є бенефіціарами цього процесу?”, — зауважив він.

Фактично, за його словами, закладається нова модель житлової сегрегації, коли одні будинки — модернізовані, утеплені, з новими мережами і підтримкою міста. А інші — старі, зношені, без шансів на оновлення.

“Парадокс ситуації в тому, що все це відбувається під гаслами “соціальної держави”. Хоча за фактом ми бачимо інше: держава дедалі більше перекладає відповідальність на громадян, але не дає рівних можливостей… Що робити людям у цій ситуації? Відповідь, як це не дивно, прагматична і навіть цинічна: якщо є можливість — створювати ОСББ. Не тому, що це ідеальна модель. А тому, що в нинішній системі це майже єдиний спосіб отримати доступ до ресурсів. Це не про вибір. Це про виживання”, — підсумував Попенко.

