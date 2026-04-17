"Это уже вопрос выживания": украинцам озвучен ужасный прогноз

Ситуация с подготовкой к отопительному сезону может обернуться катастрофой. Украинцев призывают активно участвовать в подготовке своих домов, предлагают помощь с финансированием, однако такими программами могут воспользоваться не все.

Основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко рассказал о масштабных и глубоких проблемах. По словам эксперта, ситуацию с жилищной политикой в Украине уже сложно назвать реформой. Это, отметил он, системное искажение, прямо влияющее на качество жизни миллионов людей.

Попенко привел факт, который "упорно игнорируется" — если у дома нет ОСМД или ЖСК — шансов получить государственную или муниципальную поддержку на подготовку к зиме почти нет.

"Города и государство годами выстраивают политику, где бюджетные деньги направляются преимущественно туда, где уже есть организованная структура — ОСМД. Формально это выглядит логично: есть субъект — есть ответственность. Но по факту — это фильтр, который отсекает наиболее уязвимых", — пояснил эксперт.

По его словам, ОСМД сегодня создают не те дома, где есть значительные проблемы, например, с кровлей, сетями и т.д., а те, где есть ресурс, активные жильцы и хотя бы минимальная финансовая состоятельность. Эксперт пояснил, что в такой ситуации относительно сильные дома становятся еще сильнее. А "слабые" — останутся один на один с проблемами.

"Ключевой механизм этого неравенства — так называемое "софинансирование". На бумаге — справедливый подход: община добавляет свои средства к бюджетным. В реальности — это барьер, который бедные дома не могут преодолеть в принципе. И именно поэтому бюджетные программы все чаще превращаются в инструмент дофинансирования не просто ОСМД, а зачастую дорогих проектов в новых или относительно богатых жилых комплексах. Есть все основания полагать, что в отдельных городах, в частности, в Киев, львиная доля таких программ идет именно туда. Вопрос только один: кто на самом деле бенефициары этого процесса?”, — отметил он.

Фактически, по его словам, закладывается новая модель жилищной сегрегации, когда одни дома модернизированы, утеплены, с новыми сетями и поддержкой города. А другие – старые, изношенные, без шансов на обновление.

"Парадокс ситуации в том, что все это происходит под лозунгами "социального государства". Хотя по факту мы видим другое: государство все больше перекладывает ответственность на граждан, но не дает равных возможностей… Что делать людям в этой ситуации? Ответ, как это ни странно, прагматичен и даже циничен: если есть возможность – создавать ОСМД. Не потому что это идеальная модель. Потому что в нынешней системе это почти единственный способ получить доступ к ресурсам. Это не о выборе. Это о выживании”, — подытожил Попенко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде ошеломили новостью о тарифах на газ для населения.



