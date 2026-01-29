Міністерство юстиції України надало роз’яснення щодо того, як діяти водіям, якщо їхній припаркований автомобіль був пошкоджений внаслідок падіння бурульки з даху будівлі. Для успішного відшкодування збитків відомство рекомендує дотримуватися наступного алгоритму:

Бурулька пошкодила автомобіль: Мін’юст оприлюднив 8 кроків для отримання компенсації

Викличте поліцію — для офіційної фіксації події, зазначення адреси та обставин у документах.

Зробіть фото та відео — необхідно зафіксувати пошкодження авто з прив’язкою до конкретної будівлі.

Встановіть свідків — запишіть контактні дані осіб, які бачили момент падіння.

Перевірте камери спостереження — з’ясуйте наявність відеореєстраторів або камер поблизу та спробуйте отримати записи.

Замовте оцінку майнової шкоди — зверніться до експерта та обов’язково "збережіть усі підтвердні документи (чеки, квитанції)".

Визначте балансоутримувача будівлі — за потреби дізнайтеся про власника будинку через запит до органів місцевого самоврядування.

Зверніться до балансоутримувача — спробуйте вирішити питання добровільно, подавши заяву про відшкодування.

Подайте позов до суду — "якщо досудово врегулювати питання не вдалося, можна звернутися до суду з позовом про відшкодування матеріальної шкоди".

Водночас юристи попереджають про важливий нюанс: якщо автомобіль стояв у забороненому місці або під знаками, що попереджали про небезпеку, "відповідальність за пошкодження може покладатися на власника авто".

