Министерство юстиции Украины предоставило разъяснение о том, как действовать водителям, если их припаркованный автомобиль был поврежден в результате падения сосульки с крыши здания. Для успешного возмещения ущерба ведомство рекомендует придерживаться следующего алгоритма:

Сосулька повредила автомобиль: Минюст обнародовал 8 шагов для получения компенсации

Вызовите полицию для официальной фиксации события, указания адреса и обстоятельств в документах.

Сделайте фото и видео – необходимо зафиксировать повреждение авто с привязкой к конкретному зданию.

Установите свидетелей – запишите контактные данные лиц, видевших момент падения.

Проверьте камеры наблюдения – выясните наличие видеорегистраторов или камер поблизости и попробуйте получить записи.

Закажите оценку имущественного ущерба — обратитесь к эксперту и обязательно сохраните все подтверждающие документы (чеки, квитанции)".

Определите балансодержателя здания — при необходимости узнайте о владельце дома по запросу в органы местного самоуправления.

Обратитесь к балансодержателю — попытайтесь решить вопрос добровольно, подав заявление о возмещении.

Подайте иск в суд — "если досудебно урегулировать вопрос не удалось, можно обратиться в суд с иском о возмещении материального ущерба".

В то же время юристы предупреждают о важном нюансе: если автомобиль стоял в запрещенном месте или под предупреждающими об опасности знаками, "ответственность за повреждение может полагаться на владельца авто".

