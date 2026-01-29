logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.85

EUR/UAH

51.24

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Сосулька повредила автомобиль: Минюст обнародовал 8 шагов для получения компенсации
commentss НОВОСТИ Все новости

Сосулька повредила автомобиль: Минюст обнародовал 8 шагов для получения компенсации

Упала сосулька – кто виноват? Минюст объяснил, как зафиксировать повреждение авто и довести дело до суда

29 января 2026, 19:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Министерство юстиции Украины предоставило разъяснение о том, как действовать водителям, если их припаркованный автомобиль был поврежден в результате падения сосульки с крыши здания. Для успешного возмещения ущерба ведомство рекомендует придерживаться следующего алгоритма:

Сосулька повредила автомобиль: Минюст обнародовал 8 шагов для получения компенсации

Сосулька повредила автомобиль: Минюст обнародовал 8 шагов для получения компенсации

Вызовите полицию для официальной фиксации события, указания адреса и обстоятельств в документах.

Сделайте фото и видео – необходимо зафиксировать повреждение авто с привязкой к конкретному зданию.

Установите свидетелей – запишите контактные данные лиц, видевших момент падения.

Проверьте камеры наблюдения – выясните наличие видеорегистраторов или камер поблизости и попробуйте получить записи.

Закажите оценку имущественного ущерба — обратитесь к эксперту и обязательно сохраните все подтверждающие документы (чеки, квитанции)".

Определите балансодержателя здания — при необходимости узнайте о владельце дома по запросу в органы местного самоуправления.

Обратитесь к балансодержателю — попытайтесь решить вопрос добровольно, подав заявление о возмещении.

Подайте иск в суд — "если досудебно урегулировать вопрос не удалось, можно обратиться в суд с иском о возмещении материального ущерба".

В то же время юристы предупреждают о важном нюансе: если автомобиль стоял в запрещенном месте или под предупреждающими об опасности знаками, "ответственность за повреждение может полагаться на владельца авто".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Киеве чиновник сломал позвоночник из-за нечищенных дорог. В Киеве из-за гололедицы и нечищенных дорог и тротуаров страдают не только простые жители, но и сами депутаты. Так, 20 января из-за зимней погоды и некачественной работы коммунальных служб пострадал депутат Киевсовета Евгений Кузьменко. Об этом он написал в своем Facebook.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости