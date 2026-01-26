Бізнес рахує мільярди — а людям за що жити: Україна побила рекорд із боргів по зарплаті

На початок 2026 року в Україні зафіксовано 36 629 активних проваджень щодо невиплати заробітної плати. Такі дані містить Єдиний реєстр боржників. Лише за рік кількість боргів зросла на 6%, а 2025 рік узагалі став антирекордним — було відкрито 9 174 нові провадження, що на 30% більше, ніж у 2024 році. Про це повідомляє сервіс Опендатабот.

36 тисяч боргів по зарплаті й справи з 2017 року — що відбувається з виплатами працівникам в Україні

Варто зазначити, що майже 2 тисячі справ тягнуться ще з 2017 року. Люди роками чекають на свої гроші, які давно заробили. Найстаріше провадження в реєстрі стосується державного підприємства "Поліськгеодезкартографія", яке нині перебуває у стані припинення, але борги перед працівниками так і не закрило.

Ситуація не виглядає тимчасовою: 56% справ, відкритих торік, досі не погашені. Тобто кожен другий працівник, який звернувся по захист своїх прав, і досі не отримав зарплату.

Найчастіше зарплати не виплачували компанії, що працюють у сфері виробництва хімічної продукції — 2 612 проваджень, або 28,5% від усіх. Майже стільки ж боргів — у підприємств постачання електроенергії та газу (26,7%). Далі — машинобудування, електротехнічне виробництво, медицина, будівництво та роздрібна торгівля.

Регіональним антилідером стала Дніпропетровщина — понад 3,2 тисячі справ, що становить більше третини всіх відкритих проваджень. Значно менше, але все ж критично багато боргів зафіксовано в Івано-Франківській, Сумській та Львівській областях. Водночас у Луганській області — лише один зафіксований випадок.

У більшості випадків зарплату затримують приватні компанії — 62% усіх боргів за 2025 рік. Ще близько чверті справ стосуються комунальних підприємств, понад 13% — державних. Найчастіше фігурують товариства з обмеженою відповідальністю, комунальні та акціонерні підприємства.

Абсолютним лідером за кількістю боргів стало КП "Теплокомуненерго" Олександрійської міської ради — 1 446 проваджень за рік. У списку також Карпатнафтохім, Дніпроазот, Світловодськпобут та Одеський припортовий завод. Частина компаній змогла закрити борги, але в інших сотні справ залишаються активними.

Показово, що навіть деякі компанії з Індексу Опендатаботу 2025 фігурують у реєстрі боржників — серед них Укрзалізниця, Укрнафта, Укртрансгаз, ДТЕК Павлоградвугілля. У більшості випадків борги погасили, але сам факт їх наявності викликає риторичне питання — "За що жити людям?"

Читайте також в "Коментарях", скільки мільярдерів нині є в воюючій Україні.