Бизнес считает миллиарды — а людям за что жить: Украина побила рекорд по долгам по зарплате

На начало 2026 года в Украине зафиксировано 36 629 активных производств по невыплате заработной платы . Такие данные содержит Единый реестр должников . Только за год количество долгов выросло на 6% , а 2025 год стал антирекордным — было открыто 9 174 новых производства , что на 30% больше , чем в 2024 году. Об этом сообщает сервис Опендатабот.

36 тысяч долгов по зарплате и дела с 2017 года — что происходит с выплатами работникам в Украине

Следует отметить, что почти 2 тысячи дел тянутся еще с 2017 года . Люди годами ждут свои деньги, которые давно заработали. Старейшее производство в реестре касается государственного предприятия "Полискгеодезкартография" , которое находится в состоянии прекращения, но долги перед работниками так и не закрыло.

Ситуация не выглядит временной: 56% дел, открытых в прошлом году, до сих пор не погашены . То есть каждый второй работник, обратившийся за защитой своих прав, до сих пор не получил зарплату.

Чаще зарплаты не выплачивали компании, работающие в сфере производства химической продукции — 2 612 производств , или 28,5% от всех. Почти столько же долгов — у предприятий поставки электроэнергии и газа ( 26,7% ). Далее – машиностроение, электротехническое производство, медицина, строительство и розничная торговля.

Региональным антилидером стала Днепропетровщина — более 3,2 тысяч дел , что составляет более трети всех открытых производств. Значительно меньше, но все же критически многие долги зафиксированы в Ивано-Франковской, Сумской и Львовской областях . В то же время в Луганской области только один зафиксированный случай.

В большинстве случаев зарплату задерживают частные компании – 62% всех долгов за 2025 год . Еще около четверти дел касаются коммунальных предприятий , более 13% — государственных . Чаще фигурируют общества с ограниченной ответственностью, коммунальные и акционерные предприятия .

Абсолютным лидером по количеству долгов стало КП "Теплокоммунэнерго" Александрийского городского совета – 1 446 производств в год. В списке также Карпатнефтехим, Днепроазот, Светловодскбыт и Одесский припортовый завод . Часть компаний смогла закрыть долги, но у других сотни дел остаются активными .

Показательно, что даже некоторые компании из Индекса Опендатабота 2025 года фигурируют в реестре должников — среди них Укрзализныця, Укрнафта, Укртрансгаз, ДТЭК Павлоградуголь . В большинстве случаев долги погасили, но сам факт их наличия вызывает риторический вопрос - "За что жить людям?"

Читайте также в "Комментариях", сколько миллиардеров сейчас в воюющей Украине.