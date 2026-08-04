Без світла, тепла та води: як підготуватися до важкої зими мешканцям багатоповерхівок

В Україні триває підготовка до опалювального сезону 2026-2027 років. Уряд та профільні відомства відкрито визнають, що через загрозу нових атак на енергетичну інфраструктуру майбутня зима може бути дуже складною. І влада, і експерти закликають українців готуватися до важкого періоду. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, як реально підготуватися до зими мешканцям багатоповерхівок.

Блекаут. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що найреальніша підготовка для жителів багатоповерхівок не потребує великих витрат. Варто утеплити вікна й двері, мати запас води та продуктів на кілька днів, зарядні станції або павербанки, ліхтарики, батарейки, теплий одяг і ковдри. Якщо будинок має ОСББ, доцільно обговорити резервне живлення насосів чи освітлення під'їздів. Такі кроки не вирішать усіх проблем, але значно підвищать комфорт під час можливих перебоїв.

При цьому прогнозує, що більшість міст пройдуть зиму без повного колапсу систем теплопостачання, адже за останні роки стійкість енергосистеми суттєво зросла. Проте локальні тривалі відключення електроенергії та тепла залишаються цілком реальним сценарієм, особливо після масованих атак. Саме тому найбільшою перевагою стане не паніка, а завчасна підготовка. Родини, які вже восени сформують необхідний запас речей і продумають власний план дій, значно легше переживуть навіть складний опалювальний сезон.

Чат-бот Gemini передбачає тривалі віялові відключення електроенергії, які в окремих регіонах можуть тривати від 8 до 12 годин на добу. Найбільшим викликом для багатоповерхівок стане не стільки відсутність світла, скільки втрата теплоносія та замерзання внутрішньобудинкових труб у разі сильних морозів. Будинки, де співвласники заздалегідь обладнали резервне живлення для насосів та провели балансування системи опалення, пройдуть цей період із мінімальними втратами. Натомість мешканці занедбаних об’єктів зіштовхнуться із побутовим колапсом, коли призупинення роботи ліфтів, відсутність води на верхніх поверхах та холод у квартирах стануть щоденною рутиною. Держава допоможе об’єктам критичної інфраструктури, проте приватний простір кожної родини залишиться власною відповідальністю громадян.

Чат-бот Deepseek зазначає, що не варто чекати, поки проблема прийде у ваш дім. Подбайте про альтернативні джерела освітлення та зв’язку: павербанки, ліхтарі, радіо на батарейках. Якщо є можливість — розгляньте придбання портативної зарядної станції. Утепліть вікна та двері, щоб довше зберігати тепло у квартирі. Обговоріть із сусідами спільне придбання генератора для будинку (за умови дотримання правил безпеки). Важливо мати запас питної води та продуктів тривалого зберігання. І головне — не панікуйте, але дійте виважено.

Усі три чат-боти сходяться в головному: повністю виключити ризики цієї зими неможливо, але їхній вплив можна суттєво зменшити завдяки завчасній підготовці. ChatGPT робить акцент на практичних побутових кроках, Gemini прогнозує складніший сценарій із тривалими перебоями та проблемами в багатоповерхівках, а DeepSeek наголошує на індивідуальній готовності кожної родини. Спільний висновок простий: запас необхідних речей, утеплення житла, резервні джерела живлення та взаємодія із сусідами можуть стати вирішальними, якщо енергетична система знову зазнає масштабних атак.

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