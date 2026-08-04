В Украине идет подготовка к отопительному сезону 2026-2027 годов. Правительство и профильные ведомства открыто признают, что из-за угрозы новых атак на энергетическую инфраструктуру грядущая зима может быть очень сложной. И власть, и эксперты призывают украинцев готовиться к тяжелому периоду. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, как реально подготовиться к зиме жильцам многоэтажек.

Блэкаут. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что самая реальная подготовка для жителей многоэтажек не требует больших затрат. Следует утеплить окна и двери, иметь запас воды и продуктов на несколько дней, зарядные станции или павербанки, фонарики, батарейки, теплую одежду и одеяла. Если у дома есть ОСМД, целесообразно обсудить резервное питание насосов или освещение подъездов. Такие шаги не решат всех проблем, но значительно повысят комфорт во время возможных перебоев.

При этом прогнозирует, что большинство городов пройдут зиму без полного коллапса систем теплоснабжения, за последние годы устойчивость энергосистемы существенно возросла. Однако локальные длительные отключения электроэнергии и тепла остаются вполне реальным сценарием, особенно после массированных атак. Именно поэтому наибольшим преимуществом станет не паника, а преждевременная подготовка. Семьи, которые уже осенью сформируют необходимый запас вещей и продумают собственный план действий, значительно легче переживут даже сложный отопительный сезон.

Чат-бот Gemini предусматривает длительные веерные отключения электроэнергии, которые в отдельных регионах могут занять от 8 до 12 часов в сутки. Наибольшим вызовом для многоэтажек станет не столько отсутствие света, сколько потеря теплоносителя и замерзание внутридомовых труб при сильных морозах. Дома, где совладельцы заранее оборудовали резервное питание для насосов и провели балансировку системы отопления, пройдут этот период с минимальными потерями. Жители заброшенных объектов столкнутся с бытовым коллапсом, когда приостановка работы лифтов, отсутствие воды на верхних этажах и холод в квартирах станут ежедневной рутиной. Государство поможет объектам критической инфраструктуры, однако частный простор каждой семьи останется собственной ответственностью граждан.

Чат-бот Deepseek отмечает, что не стоит ждать, пока проблема придет в ваш дом. Позаботьтесь об альтернативных источниках освещения и связи: павербанках, фонарях, радио на батарейках. Если есть возможность – рассмотрите приобретение портативной зарядной станции. Утеплите окна и двери, чтобы подольше сохранять тепло в квартире. Обсудите с соседями совместное приобретение генератора для дома (при соблюдении правил безопасности). Важно иметь запас питьевой воды и продуктов длительного хранения. И главное – не паникуйте, но действуйте взвешенно.

Все три чата-боты сходятся в главном: полностью исключить риски этой зимы невозможно, но их влияние можно существенно уменьшить благодаря заблаговременной подготовке. ChatGPT делает акцент на практических бытовых шагах, Gemini прогнозирует более сложный сценарий с длительными перебоями и проблемами в многоэтажках, а DeepSeek подчеркивает индивидуальную готовность каждой семьи. Совместный вывод прост: запас необходимых вещей, утепление жилья, резервные источники питания и взаимодействие с соседями могут стать решающими, если энергетическая система вновь подвергается масштабным атакам.

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