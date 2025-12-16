Без років роботи і внесків: на що можуть розраховувати українці без страхового стажу у 2025 році

Вимоги до мінімального страхового стажу в Україні продовжують зростати, і 2025 рік не є винятком. Кожен, хто планує вихід на заслужений відпочинок, повинен знати свій поріг, адже від нього залежить не лише дата, але й сам факт отримання пенсії. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Пенсія без стажу: скільки отримають українці, які ніколи не працювали

Головне правило залишається незмінним: що менше страхового стажу, то пізніше людина може вийти на пенсію. Тим, кому не вистачає необхідного мінімуму, держава не призначає пенсію, а надає лише соціальну допомогу, розмір якої суттєво відрізняється від повноцінних пенсійних виплат.

Вимоги 2025 року: чіткі пороги виходу на пенсію

У 2025 році діють такі вимоги до страхового стажу:

Пенсія у 60 років

Право на пенсію у 60 років мають чоловіки та жінки за наявності не менше 32 років страхового стажу.

Пенсія у 63 роки

Особи, які не змогли накопичити 32 роки стажу до 60 років, можуть вийти на пенсію у 63 роки за умови наявності від 22 до 31 року стажу.

Пенсія у 65 років

Навіть для виходу на пенсію у 65 років встановлено мінімальний поріг — від 15 до 21 року страхового стажу.

Ці вимоги щороку зростатимуть і у 2028 році досягнуть максимального рівня — 35 років стажу для виходу на пенсію у 60 років.

Якщо стажу не вистачає

Найскладніша ситуація у громадян, які мають менше ніж 15 років страхового стажу. Таким особам пенсія не призначається взагалі.

Вони можуть претендувати лише на державну соціальну допомогу, яка виплачується після досягнення 65 років. Ця допомога не є страховою виплатою і напряму залежить від матеріального стану сім’ї.

Скільки платять без стажу у 2025 році

Розмір соціальної допомоги визначається за спеціальною формулою.

Виплата розраховується як різниця між середньомісячним доходом сім’ї на одну особу за останні шість місяців та прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб. У 2025 році цей показник становить 2361 гривню.

Водночас діє обмеження: максимальний розмір соціальної допомоги не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який у 2025 році дорівнює 3028 гривням.

Таким чином, громадяни без необхідного стажу отримують не пенсію, а адресну державну підтримку, яка є значно нижчою за середній розмір пенсійних виплат.

В той же час, людина, яка працювала все життя і отримувала мінімальну зарплатню, матиме приблизно таку ж пенсію. Пенсія при мінімальній зарплаті має становити щонайменше 40% від мінімальної зарплати, якщо особа має повний страховий стаж. Відповідно, зараз ця сума – 40% від 8 000 гривень. Тобто, пенсіонер має отримувати – 3 200 гривень.

