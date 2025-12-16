Без лет работы и взносов: на что могут рассчитывать украинцы без страхового стажа в 2025 году

Требования к минимальному страховому стажу в Украине продолжают расти, и 2025 год не исключение. Каждый планирующий выход на заслуженный отдых должен знать свой порог, ведь от него зависит не только дата, но и сам факт получения пенсии. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Главное правило остается неизменным: чем меньше страхового стажа, тем позже человек может выйти на пенсию. Тем, кому не хватает необходимого минимума, государство не назначает пенсию, а оказывает только социальную помощь, размер которой существенно отличается от полноценных пенсионных выплат.

Требования 2025: четкие пороги выхода на пенсию

В 2025 году действуют следующие требования к страховому стажу:

Пенсия в 60 лет

Право на пенсию в 60 лет имеют мужчины и женщины при наличии не менее 32 лет страхового стажа .

Пенсия в 63 года

Лица, которые не смогли накопить 32 года стажа до 60 лет, могут выйти на пенсию в 63 года при наличии от 22 до 31 года стажа .

Пенсия в 65 лет

Даже для выхода на пенсию в 65 лет установлен минимальный порог – от 15 до 21 года страхового стажа .

Эти требования будут ежегодно расти и в 2028 году достигнут максимального уровня — 35 лет стажа для выхода на пенсию в 60 лет .

Если стажа не хватает

Самая сложная ситуация у граждан, имеющих менее 15 лет страхового стажа . Таким лицам пенсия вообще не назначается.

Они могут претендовать только на государственную социальную помощь , которая выплачивается по достижении 65 лет . Эта помощь не является страховой выплатой и напрямую зависит от материального положения семьи.

Сколько платят без стажа в 2025 году

Размер социальной помощи определяется по специальной формуле.

Выплата рассчитывается как разница между среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев и прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц. В 2025 году этот показатель составляет 2361 гривну .

В то же время действует ограничение: максимальный размер социальной помощи не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц , который в 2025 году равен 3028 гривнам .

Таким образом, граждане без необходимого стажа получают не пенсию, а адресную государственную поддержку, которая значительно ниже среднего размера пенсионных выплат.

В то же время, человек, работавший всю жизнь и получавший минимальную зарплату, будет иметь примерно такую же пенсию. Пенсия при минимальной зарплате должна составлять не менее 40% минимальной зарплаты, если лицо имеет полный страховой стаж . Соответственно, сейчас эта сумма – 40% от 8000 гривен. То есть, пенсионер должен получать – 3200 гривен.

