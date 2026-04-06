Автошкола більше не потрібна: українцям пояснили, як скласти теоретичний іспит самостійно

В Україні вже понад два роки діє можливість скласти теоретичний іспит на водійські права без навчання в автошколі. Це дозволяє майбутнім водіям значно заощадити час і кошти, але водночас вимагає високої самодисципліни та відповідальності.

Нові правила дозволяють отримати права без навчання – достатньо підготуватися самостійно та скласти тест

Як повідомляють "Коментарі", відповідні зміни були затверджені постановою Кабміну №1218, яка визначає порядок самостійної підготовки до теоретичного іспиту.

Як підготуватися без автошколи

Майбутні водії можуть самостійно вивчати правила дорожнього руху, використовуючи підручники, електронні матеріали або спеціальні онлайн-платформи.

Особливо популярними стали тренажери з ПДР, які містять реальні питання з іспиту, що дозволяє максимально точно підготуватися до тестування.

Фактично, сьогодні кожен може пройти повний курс теорії вдома, не витрачаючи гроші на навчання.

Як записатися на іспит

Щоб скласти теоретичний іспит, потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру МВС.

Запис здійснюється:

– через електронну чергу;

– через термінал у сервісному центрі.

Без попереднього запису скласти іспит не вийде.

Які документи потрібні

Для допуску до іспиту необхідно підготувати стандартний пакет документів:

– паспорт або ID-картку (або закордонний паспорт із довідкою про місце проживання);

– ідентифікаційний код;

– медичну довідку про придатність до керування;

– чинне посвідчення водія (якщо відкривається нова категорія).

Як проходить сам іспит

Процедура тестування не змінилася. Кандидат має:

– відповісти на 20 питань;

– вкластися у 20 хвилин;

– допустити не більше 2 помилок.

Якщо помилок більше – іспит вважається не складеним.

Водночас експерти наголошують: самостійна підготовка може бути ефективною лише за умови регулярного навчання, інакше шанс провалу суттєво зростає.

Попри спрощення процедури, відповідальність за знання правил повністю лежить на майбутньому водієві. Адже від цього залежить не лише результат іспиту, а й безпека на дорозі.

Як повідомляли раніше "Коментарі", в Україні готують обмеження для водіїв: дізнайтеся, кому доведеться здавати на права щороку.