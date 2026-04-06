Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Общество права человека Автошкола больше не нужна: украинцам объяснили, как сдать теоретический экзамен самостоятельно
Автошкола больше не нужна: украинцам объяснили, как сдать теоретический экзамен самостоятельно

Что нужно знать, чтобы составить теорию с первого раза и не тратить лишние деньги?

6 апреля 2026, 10:03
Автор:
Проніна Анна

В Украине уже более двух лет действует возможность сдать теоретический экзамен на водительские права без обучения в автошколе. Это позволяет будущим водителям значительно сэкономить время и деньги, но в то же время требует высокой самодисциплины и ответственности.

Новые правила позволяют получить права без обучения – достаточно подготовиться самостоятельно и сдать тест

Как сообщают " Комментарии ", соответствующие изменения были утверждены постановлением Кабмина №1218, которое определяет порядок самостоятельной подготовки к теоретическому экзамену.

Как подготовиться без автошколы

Будущие водители могут самостоятельно изучать правила дорожного движения, используя учебники, электронные материалы или специальные онлайн-платформы.

Особенно популярными стали тренажеры по ПДД, содержащие реальные вопросы по экзамену , позволяющие максимально точно подготовиться к тестированию.

Фактически сегодня каждый может пройти полный курс теории дома, не тратя деньги на обучение.

Как записаться на экзамен

Чтобы сдать теоретический экзамен, нужно обратиться в любой сервисный центр МВД.

Запись производится:
– через электронную очередь;
– через терминал в сервисном центре.

Без предварительной записи сдать экзамен не получится.

Какие документы нужны

Для допуска к экзамену необходимо подготовить стандартный пакет документов:

– паспорт или ID-карту (или загранпаспорт со справкой о месте жительства);
– идентификационный код;
– медицинскую справку о пригодности к управлению;
– действующее водительское удостоверение (если открывается новая категория).

Как проходит сам экзамен

Процедура тестирования не изменилась. Кандидат имеет:

– ответить на 20 вопросов;
– уложиться в 20 минут;
– допустить не более 2 ошибок.

Если ошибок больше – экзамен считается не сданным.

В то же время эксперты отмечают: самостоятельная подготовка может быть эффективной только при регулярном обучении , иначе шанс провала существенно возрастает.

Несмотря на упрощение процедуры, ответственность за знание правил полностью лежит на будущем водителе. Ведь от этого зависит не только результат экзамена, но безопасность на дороге.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Украине готовят ограничения для водителей: узнайте, кому придется сдавать на права каждый год.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
