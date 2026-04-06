Автошкола больше не нужна: украинцам объяснили, как сдать теоретический экзамен самостоятельно

В Украине уже более двух лет действует возможность сдать теоретический экзамен на водительские права без обучения в автошколе. Это позволяет будущим водителям значительно сэкономить время и деньги, но в то же время требует высокой самодисциплины и ответственности.

Новые правила позволяют получить права без обучения – достаточно подготовиться самостоятельно и сдать тест

Как сообщают " Комментарии ", соответствующие изменения были утверждены постановлением Кабмина №1218, которое определяет порядок самостоятельной подготовки к теоретическому экзамену.

Как подготовиться без автошколы

Будущие водители могут самостоятельно изучать правила дорожного движения, используя учебники, электронные материалы или специальные онлайн-платформы.

Особенно популярными стали тренажеры по ПДД, содержащие реальные вопросы по экзамену , позволяющие максимально точно подготовиться к тестированию.

Фактически сегодня каждый может пройти полный курс теории дома, не тратя деньги на обучение.

Как записаться на экзамен

Чтобы сдать теоретический экзамен, нужно обратиться в любой сервисный центр МВД.

Запись производится:

– через электронную очередь;

– через терминал в сервисном центре.

Без предварительной записи сдать экзамен не получится.

Какие документы нужны

Для допуска к экзамену необходимо подготовить стандартный пакет документов:

– паспорт или ID-карту (или загранпаспорт со справкой о месте жительства);

– идентификационный код;

– медицинскую справку о пригодности к управлению;

– действующее водительское удостоверение (если открывается новая категория).

Как проходит сам экзамен

Процедура тестирования не изменилась. Кандидат имеет:

– ответить на 20 вопросов;

– уложиться в 20 минут;

– допустить не более 2 ошибок.

Если ошибок больше – экзамен считается не сданным.

В то же время эксперты отмечают: самостоятельная подготовка может быть эффективной только при регулярном обучении , иначе шанс провала существенно возрастает.

Несмотря на упрощение процедуры, ответственность за знание правил полностью лежит на будущем водителе. Ведь от этого зависит не только результат экзамена, но безопасность на дороге.

