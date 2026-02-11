logo_ukra

А як же українець без сала в валізі: топ-продукти, за які в ЄС можуть оштрафувати у 2026 році
А як же українець без сала в валізі: топ-продукти, за які в ЄС можуть оштрафувати у 2026 році

Українці, які планують подорожі у 2026 році, мають уважно перевіряти свій багаж: за перевезення заборонених продуктів можна отримати штраф, конфіскацію або навіть відмову у в’їзді.

11 лютого 2026, 16:57
Автор:
Проніна Анна

Подорож за кордон у 2026 році потребує не лише паспорта та квитків — тепер туристи повинні уважно перевіряти, що вони пакують у валізу. На сервісному порталі для мандрівників Visit Ukraine нагадують: суворі правила перевезення харчових продуктів залишаються чинними і порушення може дорого коштувати.

А як же українець без сала в валізі: топ-продукти, за які в ЄС можуть оштрафувати у 2026 році

М’ясо, молоко і домашні консерви: що категорично заборонено везти через кордон у цьому році

Найжорсткіші обмеження стосуються м’ясних та молочних продуктів. Зокрема, заборонено везти ковбаси, м’ясо у будь-якому вигляді, сало, тушкованку, консерви домашнього приготування, молоко, сир, йогурт, сметану та масло. Винятком є лише невелика кількість їжі для особистого перекусу. Перевищення ліміту може закінчитися конфіскацією продуктів або штрафом від 50 до 1 000 євро, а інколи — й відмовою у в’їзді до країни.

Правила діють у рамках законодавства Європейського Союзу, де суворо контролюють ввезення харчових товарів, щоб запобігти поширенню хвороб та зберегти безпеку продуктів харчування.

Крім багажу, прикордонники можуть перевіряти і наявність готівки. У Польщі, наприклад, для короткострокового перебування до 4 днів потрібно мати 300 злотих, а для триваліших поїздок — 75 злотих на день. Словаччина вимагає 56 євро на день, Угорщина — мінімум 3 євро на добу, а в Румунії офіційних обмежень немає. Відсутність необхідної суми може стати підставою для відмови у в’їзді.

Таким чином, плануючи поїздку за кордон у 2026 році, українцям радять перевіряти не лише паспорт і квитки, а й свій багаж та фінансові ресурси. Найкраща порада — залишити заборонені продукти вдома або обмежитися невеликою кількістю для перекусу, щоб уникнути неприємних сюрпризів на кордоні.

Читайте також в "Коментарях", що в ЄС зростає кількість українських біженців. 



