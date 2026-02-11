А как украинец без сала в чемодане: топ-продукты, за которые в ЕС могут оштрафовать в 2026 году

Путешествие за границу в 2026 году нуждается не только в паспортах и билетах — теперь туристы должны внимательно проверять, что они упаковывают в чемодан. На сервисном портале для путешественников Visit Ukraine напоминают : строгие правила перевозки пищевых продуктов остаются в силе и нарушение может дорого стоить.

Мясо, молоко и домашние консервы: категорически запрещено везти через границу в этом году

Самые жесткие ограничения касаются мясных и молочных продуктов. В частности, запрещено везти колбасы, мясо в любом виде, сало, тушеную тушку, консервы домашнего приготовления, молоко, сыр, йогурт, сметану и масло. Исключение составляет лишь небольшое количество пищи для личного перекуса. Превышение лимита может закончиться конфискацией продуктов или штрафом от 50 до 1 000 евро , а иногда и отказом во въезде в страну.

Правила действуют в рамках законодательства Европейского Союза, где строго контролируют ввоз пищевых товаров, чтобы предотвратить распространение болезней и сохранить безопасность продуктов питания.

Помимо багажа, пограничники могут проверять и наличие наличных денег. В Польше, например, для краткосрочного пребывания до 4 дней нужно иметь 300 злотых , а для более продолжительных поездок — 75 злотых в день . Словакия требует 56 евро в день , Венгрия – минимум 3 евро в сутки , а в Румынии официальных ограничений нет. Отсутствие требуемой суммы может стать основанием для отказа во въезде.

Таким образом, планируя поездку за границу в 2026 году, украинцам советуют проверять не только паспорт и билеты, но и багаж и финансовые ресурсы. Лучший совет – оставить запрещенные продукты дома или ограничиться небольшим количеством для перекуса , чтобы избежать неприятных сюрпризов на границе.

Читайте также в "Комментариях", что в ЕС растет количество украинских беженцев.