Як з'явилася традиція весільних обручок

Сьогодні маленький круглий предмет сприймається як щось абсолютно природне, без чого шлюб здається неповним. Але за знайомим металевим обідком ховається історія завдовжки в кілька тисячоліть. Вона сповнена романтики, практичного розрахунку та вірувань, які пройшли крізь епохи.

Золоті каблучки. Фото з відкритих джерел

Коріння цієї традиції сягає часів Стародавнього Єгипту. П'ять тисяч років тому єгиптяни почали плести перші символічні каблучки з осоки та папірусу. Форма кола мала для них глибоке сакральне значення, адже воно не має початку й кінця. Це уособлювало вічність, нескінченне кохання та циклічність життя. Центральний отвір сприймався як своєрідні двері у невідоме майбутнє, яке пара зустрічатиме разом.

Саме єгиптяни заклали традицію носити обручку на безіменному пальці лівої руки. Вважалося, що через цей палець проходить особлива вена, яка прямує безпосередньо до серця. Вона отримала романтичну назву "вена кохання". Пізніше цю красиву теорію перейняли римляни. Хоча сучасна анатомія спростувала існування такого окремого судинного шляху, красива звичка прикрашати саме четвертий палець залишилася з нами назавжди.

За часів Римської імперії символ вічного почуття набув більш практичного й навіть юридичного значення. Прикраси почали виготовляти з заліза. Чоловік дарував залізне кільце родині нареченої як знак того, що він здатен утримувати родину, а також як підтвердження непорушності зафіксованої угоди. Це була своєрідна печатка, яка сигналізувала суспільству: ця жінка відтепер перебуває під захистом чоловіка і належить до його дому.

Дорогоцінні метали увійшли в масовий вжиток набагато пізніше. У Середні віки золоті та срібні прикраси стали символом багатства, а обмін ними під час церковного вінчання перетворився на обов'язковий релігійний ритуал. Тоді ж з'явилася традиція робити приховані гравіювання з короткими віршами чи зізнаннями на внутрішньому боці металу.

Великий прорив у весільній моді стався 1477 року, коли ерцгерцог Максиміліан Австрійський подарував своїй обраній Марії Бургундській перстень із діамантом. Це поклало початок новій традиції дарувати коштовні камені на заручини.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як Трамп показав фото "золотого подарунка" на 250-річчя США і потрапив у конфуз.