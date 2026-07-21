Как появилась традиция свадебных колец

Сегодня маленький круглый предмет воспринимается как нечто совершенно природное, без чего брак кажется неполным. Но за знакомым металлическим ободком скрывается история длиной в несколько тысячелетий. Она полна романтики, практического расчета и верований, прошедших через эпохи.

Золотые кольца. Фото из открытых источников

Корни этой традиции восходят к временам Древнего Египта. Пять тысяч лет назад египтяне начали плести первые символические кольца из осоки и папируса. Форма круга имела для них глубокое сакральное значение, ведь оно не имеет начала и конца. Это олицетворяло вечность, бесконечную любовь и цикличность жизни. Центральное отверстие воспринималось как своеобразная дверь в неизвестное будущее, которое пара будет встречать вместе.

Именно египтяне заложили традицию носить обручальное кольцо на безымянном пальце левой руки. Считалось, что через этот палец проходит особая вена, направляющаяся непосредственно к сердцу. Она получила романтическое название "вена любви". Позже эту прекрасную теорию переняли римляне. Хотя современная анатомия опровергла существование такой отдельной вены, красивая привычка украшать именно четвёртый палец осталась с нами навсегда.

Во времена Римской империи символ вечного чувства приобрел более практическое и даже юридическое значение. Украшения начали изготавливать из железа. Человек дарил железное кольцо семье невесты как знак того, что он способен содержать семью, а также как подтверждение нерушимости зафиксированного соглашения. Это была своеобразная печать, которая сигнализировала обществу: эта женщина теперь находится под защитой мужчины и принадлежит к его дому.

Драгметаллы вошли в массовое потребление гораздо позже. В средние века золотые и серебряные украшения стали символом богатства, а обмен ими во время церковного венчания превратился в обязательный религиозный ритуал. Тогда же появилась традиция делать скрытые гравировки с короткими стихами или признаниями на внутренней стороне металла.

Большой прорыв в свадебной моде произошел в 1477 году, когда эрцгерцог Максимилиан Австрийский подарил своей избраннице Марии Бургундской перстень с бриллиантом. Это положило начало новой традиции дарить драгоценные камни на помолвку.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как Трамп показал фото "золотого подарка" на 250-летие США и попал в конфуз.