Вона справді проїхала голою містом? Головний міф про леді Годіву

Сьогодні оголену людину в людному місці можна побачити з різних причин — від мистецької акції до незвичайного протесту. Але тисячу років тому подібна історія могла стати легендою на віки. Саме це сталося з леді Годівою, яку сьогодні найчастіше згадують завдяки розповіді про кінну поїздку через Ковентрі без одягу.

Леді Годіва на картині британського художника Джона Коллієра, близько 1898 року. Фото: Wikimedia Commons

Годіва була реальною людиною

Леді Годіва справді існувала. Вона жила в Англії в XI столітті і була дружиною Леофріка, графа Мерсії. Годіва мала власні земельні володіння і згадується в історичних документах, тому сама жінка не є вигаданим персонажем.

Однак найзнаменитіша історія про неї викликає набагато більше питань

Згідно з легендою, жителі Ковентрі страждали від важких податків, а Леофрік відмовився їх скасовувати. Тоді Годіва нібито попросила чоловіка полегшити тягар городян. У відповідь він поставив умову: вона має проїхати верхи через все місто оголеною.

Годіва погодилася. Нібито жителі Ковентрі мали залишатися в будинках і не дивитися на неї. Саме з цієї історії з'явився знаменитий образ жінки з довгим волоссям, що прикриває тіло.

Коли з'явився "Том, що підглядає"

Найбільш пікантна частина легенди з'явилася ще пізніше. В розповідях про Годіву з'являється чоловік на ім'я Том, який нібито не витримав цікавості та підгледів за нею. За легендою, за це він був покараний і осліп.

Але є важлива деталь: у ранніх відомих письмових версіях історії ніякого Тома немає. Цей персонаж з'явився значно пізніше, тому історики розглядають його як доповнення до легенди.

Що було насправді?

Головна проблема полягає у відсутності сучасних подіям свідчень про знамениту поїздку. Розповідь про неї з'являється в письмових джерелах через багато десятиліть після життя Годіви, а найвідоміша версія сформувалася ще пізніше.

Тому історики можуть упевнено говорити про існування самої Годіви, але не можуть підтвердити, що вона справді проїхала оголеною через Ковентрі. Можливо, реальна історія згодом перетворилася на ефектну легенду, яку переказували з покоління в покоління.

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