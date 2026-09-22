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Она действительно проехала голой по городу? Главный миф о леди Годиве

История знатной женщины XI века превратилась в одну из самых известных легенд Средневековья

22 сентября 2026, 11:01
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Сергій Кречмаровський

Сегодня обнажённого человека в людном месте можно увидеть по самым разным причинам — от художественной акции до необычного протеста. Но тысячу лет назад подобная история могла стать легендой на века. Именно это произошло с леди Годивой, которую сегодня чаще всего вспоминают благодаря рассказу о конной поездке по Ковентри без одежды.

Она действительно проехала голой по городу? Главный миф о леди Годиве

Леди Годива на картине британского художника Джона Коллиера, около 1898 года. Фото: Wikimedia Commons

Годива была реальным человеком

Леди Годива действительно существовала. Она жила в Англии в XI веке и была женой Леофрика, графа Мерсии. Годива обладала собственными земельными владениями и упоминается в исторических документах, поэтому сама женщина не является вымышленным персонажем.

Однако самая знаменитая история о ней вызывает гораздо больше вопросов

Согласно легенде, жители Ковентри страдали от тяжёлых налогов, а Леофрик отказался их отменять. Тогда Годива якобы попросила мужа облегчить бремя горожан. В ответ он поставил условие: она должна проехать верхом через весь город обнажённой.

Годива согласилась. Якобы жители Ковентри должны были оставаться в домах и не смотреть на неё. Именно из этой истории появился знаменитый образ женщины с длинными волосами, прикрывающими тело.

Когда появился "Подглядывающий Том"

Самая пикантная часть легенды появилась ещё позже. В рассказах о Годиве появляется мужчина по имени Том, который якобы не выдержал любопытства и подсмотрел за ней. По легенде, за это он был наказан и ослеп.

Но есть важная деталь: в самых ранних известных письменных версиях истории никакого Тома нет. Этот персонаж появился значительно позже, поэтому историки рассматривают его как позднее дополнение к легенде.

Что было на самом деле?

Главная проблема заключается в отсутствии современных событиям свидетельств о знаменитой поездке. Рассказ о ней появляется в письменных источниках спустя много десятилетий после жизни Годивы, а наиболее известная версия сформировалась ещё позднее.

Поэтому историки могут уверенно говорить о существовании самой Годивы, но не могут подтвердить, что она действительно проехала обнажённой через Ковентри. Возможно, реальная история со временем превратилась в эффектную легенду, которую пересказывали из поколения в поколение.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что звезда "Эйфории" Сидни Суини снялась в горячей спортивной рекламе



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Источник: https://justhistoryposts.com/2017/07/26/legendary-people-lady-godiva/
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