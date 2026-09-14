Ви лопаєте її роками: чому пухирчаста плівка ледь не стала модним інтер'єром

Пухирчаста плівка давно стала звичною частиною посилок і переїздів, а лускання її повітряних бульбашок для багатьох перетворилося на окрему розвагу. Але мало хто знає, що матеріал виник завдяки ідеї, яка не мала нічого спільного з пакуванням

Бульбашкова плівка. Фото: PublicDomainPictures / Pixabay

Незвичайні шпалери

У 1957 році інженер Альфред Філдінг і швейцарський винахідник Марк Шаван намагалися створити фактурні шпалери. Вони хотіли зробити незвичайне покриття для стін, яке б відповідало популярним тоді дизайнерським тенденціям і при цьому було б простішим у догляді. Для експерименту винахідники поєднали дві пластикові душові фіранки.

В результаті між шарами пластику з'явилися повітряні бульбашки. Спочатку експеримент виявився невдалим, проте саме ця особливість пізніше допомогла знайти матеріалу зовсім інше застосування.

Від стін до пакування

Ідея зі шпалерами не здобула очікуваного успіху, тому винахідники почали шукати нове призначення для матеріалу. Деякий час його розглядали навіть як утеплювач для теплиць, але цей варіант не став комерційним хітом.

Перелом настав після того, як фахівець із маркетингу компанії Sealed Air Фредерік Бауерс побачив у пухирчастому матеріалі чудовий спосіб захищати крихкі товари. У 1959 році IBM представила новий комп'ютер 1401, і Бауерс запропонував використовувати пухирчасту упаковку для його перевезення. Ідея спрацювала, після чого матеріал почав швидко завойовувати ринок пакування.

Сьогодні пухирчаста плівка відома насамперед як захист від ударів, хоча її походження нагадує, наскільки несподіваним іноді виявляється шлях винаходу від провалу до успіху.

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