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Вы лопаете её годами: почему пузырчатая плёнка едва не стала модным интерьером

Сегодня она защищает хрупкие вещи и развлекает людей, но её создатели мечтали совсем о другом применении

14 сентября 2026, 09:31
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Сергій Кречмаровський

Пузырчатая плёнка давно стала привычной частью посылок и переездов, а лопанье её воздушных пузырьков для многих превратилось в отдельное развлечение. Но мало кто знает, что материал появился благодаря идее, которая не имела ничего общего с упаковкой.

Вы лопаете её годами: почему пузырчатая плёнка едва не стала модным интерьером

Пузырчатая плёнка. Фото: PublicDomainPictures / Pixabay

Необычные обои

В 1957 году инженер Альфред Филдинг и швейцарский изобретатель Марк Шаванн пытались создать фактурные обои. Они хотели сделать необычное покрытие для стен, которое соответствовало бы популярным тогда дизайнерским тенденциям и при этом было бы проще в уходе. Для эксперимента изобретатели соединили две пластиковые душевые занавески.

В результате между слоями пластика появились воздушные пузырьки. Поначалу эксперимент оказался неудачным, однако именно эта особенность позже помогла найти материалу совершенно другое применение.

От стен к упаковке

Идея с обоями не получила ожидаемого успеха, поэтому изобретатели начали искать новое назначение для материала. Некоторое время его рассматривали даже как утеплитель для теплиц, но и этот вариант не стал коммерческим хитом.

Перелом наступил после того, как специалист по маркетингу компании Sealed Air Фредерик Бауэрс увидел в пузырчатом материале отличный способ защищать хрупкие товары. В 1959 году IBM представила новый компьютер 1401, и Бауэрс предложил использовать пузырчатую упаковку для его перевозки. Идея сработала, после чего материал начал быстро завоёвывать рынок упаковки.

Сегодня пузырчатая плёнка известна прежде всего как защита от ударов, хотя её происхождение напоминает, насколько неожиданным иногда оказывается путь изобретения от провала к успеху.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал про нож, который не ржавеет и долго держит заточку



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Источник: https://www.mentalfloss.com/history/original-purpose-bubble-wrap
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