77330

2116.11

44.24

51.53

Головна Новини Суспільство історія Україна готує голосне повернення лідера ОУН із Європи: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна готує голосне повернення лідера ОУН із Європи: деталі

Влада запускає масштабний проект національного Пантеону та повернення видатних українців на Батьківщину

25 травня 2026, 13:17
Кравцев Сергей

Україна готується до перепоховання одного із ключових діячів українського національного руху ХХ століття – засновника Організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Його останки зараз перебувають у Роттердамі, проте українська сторона вже отримала офіційний дозвіл на проведення процедури. Про це повідомила заступник керівника Офісу президента Ірина Верещук після церемонії перепоховання одного з лідерів ОУН Андрій Мельник та його дружини Софії Федак-Мельник.

Євген Коновалець. Фото: із відкритих джерел

За словами Верещука, повернення Коновальця в Україну може відбутися вже найближчим часом. Вона наголосила, що йдеться не лише про діячів ХХ століття – влада розглядає можливість повернення видатних українців різних історичних епох, включаючи часи Київської Русі та козацької держави.

В Офісі президента також підтвердили плани створення Національного пантеону, який має стати місцем пам'яті для видатних борців за незалежність України. Для цього готується окремий закон, який визначить, хто саме зможе бути там похований і за якими критеріями прийматимуться рішення.

Ще в березні глава ГУР Кирило Буданов заявляв, що незабаром надасть президентові пропозиції щодо створення Пантеону видатних українців та повернення на Батьківщину відомих історичних постатей, похованих за кордоном.

У червні минулого року Кабінет Міністрів уже затвердив офіційний порядок перепоховання борців за незалежність України ХХ століття. Тепер цей процес виходить на новий рівень та може стати частиною масштабної державної політики історичної пам'яті.

Україна погрозила Польщі, якщо Варшава прирівняє ОУН-УПА до нацизму.



Джерело: https://interfax.com.ua/news/general/1170678.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQPNDM3NjI2MzE2OTczNzg4AAEeCVfwqo2H7bbr2ZHlmJc6Q3mDtG_v5BqKHqUmzvuM67svihgdcbxmTl1Hdpc_aem_87zgnWr95pw9ImqB9uvoaA
