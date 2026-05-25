Украина готовит громкое возвращение лидера ОУН из Европы: детали

Украина готовится к перезахоронению одного из ключевых деятелей украинского национального движения ХХ века – основателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца. Его останки сейчас находятся в Роттердаме, однако украинская сторона уже получила официальное разрешение на проведение процедуры. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук после церемонии перезахоронения одного из лидеров ОУН Андрей Мельник и его супруги Софии Федак-Мельник.

По словам Верещук, возвращение Коновальца в Украину может состояться уже в ближайшее время. Она подчеркнула, что речь идет не только о деятелях ХХ века – власти рассматривают возможность возвращения выдающихся украинцев разных исторических эпох, включая времена Киевской Руси и казацкого государства.

В Офисе президента также подтвердили планы по созданию Национального пантеона, который должен стать местом памяти для выдающихся борцов за независимость Украины. Для этого готовится отдельный закон, который определит, кто именно сможет быть там похоронен и по каким критериям будут приниматься решения.

Еще в марте глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что вскоре представит президенту предложения по созданию Пантеона выдающихся украинцев и возвращению на Родину известных исторических фигур, похороненных за границей.

В июне прошлого года Кабинет министров уже утвердил официальный порядок перезахоронения борцов за независимость Украины ХХ века. Теперь этот процесс выходит на новый уровень и может стать частью масштабной государственной политики исторической памяти.

