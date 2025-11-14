У Мостиськах перепоховали польських воїнів – важливий жест історичного примирення

У Мостиськах відбулася урочиста похоронна церемонія воїнів Війська Польського, які загинули, обороняючи Львів у 1939 році. Подія стала важливим кроком у зміцненні діалогу і порозуміння між українським та польським народами, а також результатом багаторічних дипломатичних зусиль Варшави щодо відновлення ексгумацій на українській території.

Урочиста церемонія перепоховання польських оборонців Львова

Про це повідомляє Посольство Республіки Польща в Києві. У 2025 році, завдяки спільній роботі польської дипломатії, Інституту національної пам’яті Польщі та експертів з обох держав, були виявлені останки щонайменше 31 військовослужбовця. Солдати, які десятиліттями залишалися безіменними, нарешті отримали належне вшанування. Урочистості пройшли за участю почесної асисти та офіційних делегацій.

У церемонії взяли участь представники польської влади – Канцелярії Президента, Прем’єр-міністра, МЗС, МОН, Міністерства культури, ІПН – а також українські партнери з МЗС, Мінкульту та Українського інституту національної пам’яті. Пйотр Лукасєвіч підкреслив, що пам’ять про загиблих у Збоїщах є частиною спільної європейської спадщини та символом боротьби українців і поляків проти радянського і нацистського тоталітаризму.

