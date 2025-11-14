В Мостиськах перезахоронили польских воинов – важный жест исторического примирения

В Мостиськах состоялась торжественная похоронная церемония воинов Войска Польского, погибших, обороняя Львов в 1939 году. Событие стало важным шагом по укреплению диалога и взаимопонимания между украинским и польским народами, а также результатом многолетних дипломатических усилий Варшавы по возобновлению эксгумаций на украинской территории.

Торжественная церемония перезахоронения польских защитников Львова

Об этом сообщает Посольство Республики Польша в Киеве. В 2025 году, благодаря совместной работе польской дипломатии, Института национальной памяти Польши и экспертов из обоих государств, были обнаружены останки не менее 31 военнослужащего. Солдаты, десятилетиями остававшиеся безымянными, наконец получили должное чествование. Торжества прошли с участием почетной ассисты и официальных делегаций.

В церемонии приняли участие представители польских властей – Канцелярии Президента, Премьер-министра, МИД, МОН, Министерства культуры, ИНН – а также украинские партнеры из МИД, Минкульта и Украинского института национальной памяти. Пётр Лукасевич подчеркнул, что память о погибших в Збоищах является частью общего европейского наследия и символом борьбы украинцев и поляков против советского и нацистского тоталитаризма.

