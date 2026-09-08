"Туз у рукаві": звідки пішов відомий вислів і до чого тут покер

Вираз "туз у рукаві" використовують, коли говорять про приховану перевагу, несподіваний аргумент або запасний план, здатний змінити ситуацію в потрібний момент. Однак його походження пов'язане не зовсім із рукавом, а з картковими іграми.

Туз та гральні карти під час гри в покер. Фото: moritz320 / Pixabay

Як покер подарував вираз

Англійський вираз "ace in the hole" з'явився у США в ХІХ столітті і пов'язаний із покером. У деяких різновидах гри hole cards називають закриті карти, які отримує гравець і які бачить тільки він. Така карта стає своєрідною секретною перевагою.

Особливо цінним вважався туз. Якщо він був серед прихованих карт, суперники не знали про потенційно сильну комбінацію гравця. Тому "ace in the hole" поступово стало позначати не тільки конкретну карту, а й будь-який прихований ресурс, який можна використати у відповідний момент.

Коли з'явився "туз у рукаві"

Перші письмові свідчення англійського вислову належать до 1880-х років. Дослідник етимології Гері Мартін виявив приклад 1886 року в американській газеті. Оксфордський словник англійської мови наводить пізнішу письмову фіксацію — 1908 рік.

В українській мові закріпився близький за змістом вираз "туз у рукаві". Він передає ту саму ідею: людина заздалегідь приховує сильний аргумент чи можливість і розкриває її тоді, коли це може дати перевагу.

Популярності англійському вислову додав і Голлівуд. 1951 року Біллі Вайлдер зняв фільм "Ace in the Hole" ("Туз у рукаві") з Кірком Дугласом.

Сьогодні вираз давно вийшов за межі покеру: "тузом у рукаві" може бути несподіване рішення, корисний знайомий, важливий факт чи останній аргумент у суперечці.

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