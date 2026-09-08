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"Туз в рукаве": откуда пошло известное выражение и при чём здесь покер

Знаменитое выражение появилось благодаря скрытой карте в покере и со временем получило переносное значение.

8 сентября 2026, 13:31
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Сергій Кречмаровський

Выражение "туз в рукаве" используют, когда говорят о скрытом преимуществе, неожиданном аргументе или запасном плане, способном изменить ситуацию в нужный момент. Однако его происхождение связано не совсем с рукавом, а с карточными играми.

"Туз в рукаве": откуда пошло известное выражение и при чём здесь покер

Туз и игральные карты во время игры в покер. Фото: moritz320 / Pixabay

Как покер подарил выражение

Английское выражение "ace in the hole" появилось в США в XIX веке и связано с покером. В некоторых разновидностях игры "hole cards" называют закрытые карты, которые получает игрок и которые видит только он. Такая карта становится своеобразным секретным преимуществом.

Особенно ценным считался туз. Если он находился среди скрытых карт, соперники не знали о потенциально сильной комбинации игрока. Поэтому "ace in the hole" постепенно стало обозначать не только конкретную карту, но и любой скрытый ресурс, который можно использовать в подходящий момент.

Когда появился "туз в рукаве"

Первые письменные свидетельства английского выражения относятся к 1880-м годам. Исследователь этимологии Гэри Мартин обнаружил пример 1886 года в американской газете. Оксфордский словарь английского языка приводит более позднюю письменную фиксацию — 1908 год.

В русском языке закрепилось близкое по смыслу выражение "туз в рукаве". Оно передаёт ту же идею: человек заранее скрывает сильный аргумент или возможность и раскрывает её тогда, когда это может дать преимущество.

Популярности английскому выражению добавил и Голливуд. В 1951 году Билли Уайлдер снял фильм "Ace in the Hole" ("Туз в рукаве") с Кирком Дугласом.

Сегодня выражение давно вышло за пределы покера: "тузом в рукаве" может быть неожиданное решение, полезный знакомый, важный факт или последний аргумент в споре.

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Источник: https://www.mentalfloss.com/language/ace-in-the-hole-origin
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