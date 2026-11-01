logo_ukra

BTC/USD

78100

ETH/USD

2272.75

USD/UAH

45.35

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство історія Солдати підказали ідею, а світ полюбив: незвичайна історія створення M&M’s
commentss НОВИНИ Всі новини

Солдати підказали ідею, а світ полюбив: незвичайна історія створення M&M’s

Спочатку шоколадні цукерки призначалися для військових, а сьогодні вони очолюють рейтинг найпопулярніших ласощів на Геловін у США.

1 листопада 2026, 10:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Історія M&M’s почалася з незвичайного спостереження під час війни. За однією з версій, американець Форрест Марс побачив, як солдати їдять шматочки шоколаду в твердій цукровій оболонці. Вона не давала ласощам танути на спеці. Згодом так з’явилися M&M’s.

Солдати підказали ідею, а світ полюбив: незвичайна історія створення M&M’s

Різнокольорові шоколадні цукерки M&M’s. Фото: Evan-Amos / Wikimedia Commons

У 2026 році M&M’s знову очолили рейтинг найпопулярніших цукерок на Геловін у США. За даними CandyStore.com, вони випередили Sour Patch Kids, Skittles, Reese’s Cups і NERDS Gummy Clusters та посіли перше місце у десяти штатах. Рейтинг ґрунтується на даних продажів за 18 років. В окремому опитуванні найкращими геловінськими солодощами назвали Snickers.

Форрест Марс був сином Френка Марса, засновника компанії Mars. Після сварки з батьком він переїхав до Англії, де виробляв батончики Mars. Під час Громадянської війни в Іспанії 1936-1939 років Марс, за поширеною версією, помітив солдатів із шоколадом у цукровій оболонці. Однак достеменно невідомо, чи саме це спостереження надихнуло його на створення M&M’s.

3 березня 1941 року Марс отримав патент на технологію, а виробництво розпочали в Ньюарку, штат Нью-Джерсі. Його партнером став Брюс Мюррі, син керівника Hershey. Марсу належало 80% бізнесу, Мюррі — 20%, а дві літери M у назві означають їхні прізвища. Hershey постачала шоколад і цукор, дефіцитні під час Другої світової війни.

Тоді M&M’s продавали лише військовим: цукерки добре переносили спеку. У 1948 році з’явився коричневий пакет, а в 1950-му на кожній цукерці почали друкувати літеру M. До 1958 року попит перевищив мільйон фунтів на тиждень (~453 592 кг). У 1981 році M&M’s побували на шатлі Columbia — їх вважають першими цукерками в космосі.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про рецепт шоколадного пирога, який рятував сім'ї під час Великої депресії



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.mensjournal.com/news/mms-origin-forrest-mars-no-1-halloween-candy-2026
Теги:

Новини

Всі новини