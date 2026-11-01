Солдати підказали ідею, а світ полюбив: незвичайна історія створення M&M’s

Історія M&M’s почалася з незвичайного спостереження під час війни. За однією з версій, американець Форрест Марс побачив, як солдати їдять шматочки шоколаду в твердій цукровій оболонці. Вона не давала ласощам танути на спеці. Згодом так з’явилися M&M’s.

Різнокольорові шоколадні цукерки M&M’s. Фото: Evan-Amos / Wikimedia Commons

У 2026 році M&M’s знову очолили рейтинг найпопулярніших цукерок на Геловін у США. За даними CandyStore.com, вони випередили Sour Patch Kids, Skittles, Reese’s Cups і NERDS Gummy Clusters та посіли перше місце у десяти штатах. Рейтинг ґрунтується на даних продажів за 18 років. В окремому опитуванні найкращими геловінськими солодощами назвали Snickers.

Форрест Марс був сином Френка Марса, засновника компанії Mars. Після сварки з батьком він переїхав до Англії, де виробляв батончики Mars. Під час Громадянської війни в Іспанії 1936-1939 років Марс, за поширеною версією, помітив солдатів із шоколадом у цукровій оболонці. Однак достеменно невідомо, чи саме це спостереження надихнуло його на створення M&M’s.

3 березня 1941 року Марс отримав патент на технологію, а виробництво розпочали в Ньюарку, штат Нью-Джерсі. Його партнером став Брюс Мюррі, син керівника Hershey. Марсу належало 80% бізнесу, Мюррі — 20%, а дві літери M у назві означають їхні прізвища. Hershey постачала шоколад і цукор, дефіцитні під час Другої світової війни.

Тоді M&M’s продавали лише військовим: цукерки добре переносили спеку. У 1948 році з’явився коричневий пакет, а в 1950-му на кожній цукерці почали друкувати літеру M. До 1958 року попит перевищив мільйон фунтів на тиждень (~453 592 кг). У 1981 році M&M’s побували на шатлі Columbia — їх вважають першими цукерками в космосі.

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