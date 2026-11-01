Солдаты подсказали идею, а мир полюбил: необычная история создания M&M’s

Сначала шоколадные конфеты предназначались для военных, а сегодня они возглавляют рейтинг самых популярных сладостей на Хэллоуин в США.

Разноцветные шоколадные конфеты M&M’s. Фото: Evan-Amos / Wikimedia Commons

История M&M’s началась с необычного наблюдения во время войны. По одной из версий, американец Форрест Марс увидел, как солдаты едят кусочки шоколада в твердой сахарной оболочке. Она не давала лакомству таять на жаре. Так впоследствии появились M&M’s.

В 2026 году M&M’s вновь возглавили рейтинг самых популярных конфет на Хэллоуин в США. По данным CandyStore.com, они обошли Sour Patch Kids, Skittles, Reese’s Cups и NERDS Gummy Clusters и заняли первое место в десяти штатах. Рейтинг основан на данных о продажах за 18 лет. В отдельном опросе лучшими хэллоуинскими сладостями назвали Snickers.

Форрест Марс был сыном Фрэнка Марса, основателя компании Mars. После ссоры с отцом он переехал в Англию, где производил батончики Mars. Во время Гражданской войны в Испании 1936-1939 годов Марс, согласно распространенной версии, заметил солдат с шоколадом в сахарной оболочке. Однако точно неизвестно, стало ли именно это наблюдение источником вдохновения для создания M&M’s.

3 марта 1941 года Марс получил патент на технологию, а производство начали в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Его партнером стал Брюс Мюрри, сын руководителя Hershey. Марсу принадлежало 80% бизнеса, Мюрри — 20%, а две буквы M в названии означают их фамилии. Hershey поставляла шоколад и сахар, которые были дефицитными во время Второй мировой войны.

Тогда M&M’s продавали только военным: конфеты хорошо переносили жару. В 1948 году появился коричневый пакет, а в 1950-м на каждой конфете начали печатать букву M. К 1958 году спрос превысил миллион фунтов в неделю (~453 592 кг). В 1981 году M&M’s побывали на шаттле Columbia — их считают первыми конфетами в космосе.

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