Що думали про сонячне затемнення наші предки: дракони, вовки та безголовий демон

Уявіть: ви сидите собі вдень, сонечко світить, пташки співають. І раптом — бах! — сонце починає зникати. Темніє, холодає, усе навколо німіє. Страшно, правда? Ось так наші предки й лякалися. І кожен народ вигадував свою історію, щоб пояснити цей жах.

Сонячне затемнення. Фото з відкритих джерел

Китай: дракон, який перекусив сонцем

Китайці були впевнені: десь у небі живе величезний дракон і він вирішив поснідати сонцем. І що робили люди? Вони не сиділи склавши руки, а влаштовували справжній гамір! Били в барабани, стріляли з луків, дзвонили в дзвони. Аж поки дракон не злякувався й не випльовував сонце назад. І знаєте, що найсмішніше? Це завжди спрацьовувало!

Індія: безголовий демон Раху

Індуси розповідали моторошну історію. Жив демон Раху, який хотів стати безсмертним і випив чарівний напій богів. Сонце й місяць побігли доповідати богу Вішну. Той розлютився й відтяв Раху голову. Але було пізно — демон уже став безсмертним. Тепер його голова вічно літає небом і мститься світилам. Коли вона ковтає сонце — настає затемнення. Але горла немає, тож сонце швидко випадає назад. Уявіть собі таку відплату!

Скандинави: двоє вовків-переслідувачів

У вікінгів усе було по-геройському. Вони вірили, що сонце й місяць щодня мчать по небу, а за ними женуться двоє величезних вовків — Сколль і Гаті. Коли вовки наздоганяють сонце й перекушують йому горло — настає затемнення. А якщо колись вони проковтнуть його зовсім — настане Рагнарок, кінець світу. Щоб цього не сталося, вікінги голосно кричали й били в щити. Справжні воїни!

Ацтеки та чокто: ягуар і білченя

В ацтеків своя версія — величезний ягуар пожирає сонце. А от північноамериканське плем'я чокто придумало наймиліше пояснення. Вони вважали, що все через пустотливого чорного білченяти, яке гризе сонце. Жінки кричали, діти били в каструлі, чоловіки стріляли з рушниць — аж поки білка не тікала з переляку.

Ось так наші предки боялися й рятували сонце. І, як бачите, у них це чудово виходило!

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