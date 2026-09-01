Розтрощив військо росіян: ким був перший та єдиний імператор в історії України



















Українська історія знає чимало видатних полководців, однак лише одного з них сучасники називали "імператором". Йдеться про князя Костянтина Острозького, нащадка київських князів і одного з найуспішніших воєначальників 16 століття.

Костянтин Острозький - перший "імператор" України

Історик Олександр Алфьоров на своєму YouTube-каналі розповів, що Костянтин Острозький має багато яскравих сторінок у житті. Найвідомішою сторінкою його військової кар’єри стала битва під Оршею 1514 року. Тоді військо Великого князівства Литовського під командуванням Острозького, яке налічувало близько 13-14 тисяч воїнів, завдало нищівної поразки московській армії, що за різними оцінками могла сягати 80 тисяч. Ця перемога стала однією з найгучніших у тогочасній Східній Європі.

Загалом за життя князь здобув понад 60 перемог у боях. Його стратегічний талант, уміння маневрувати меншими силами та авторитет серед війська зробили його легендарною постаттю.

Як наслідок, за такі здобутки князя Острозького почали називати "імператором". Однак український історик наголошує, що цей титул щодо Острозького вживали не як формальний монархічний ранг, а в античному сенсі.

"Звісно, князь Острозький не був монархом у нашому розумінні і імператором, як, наприклад, були імператори Священної Римської імперії германських націй. Проте його так називали, використовуючи античну урочисту традицію — адже саме в давні часи, понад 2000 років тому, імператорами проголошували видатних полководців", — пояснює історик.

Раніше портал "Кометнарі" повідомляв, що історик розповів, що означає прізвище Путін.

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