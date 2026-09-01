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Разгромил войско россиян: кем был первый и единственный император в истории Украины

Князь Константин Острожский выиграл более 60 сражений и разгромил войска Московии.

1 сентября 2026, 23:05
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Slava Kot








Украинская история знает немало выдающихся полководцев, однако только одного из них современники называли "императором". Речь идет о князе Константине Острожском, потомке киевских князей и одном из самых успешных военачальников 16 века.

Разгромил войско россиян: кем был первый и единственный император в истории Украины

Константин Острожский - первый "император" Украины

Историк Александр Алферов на своем YouTube-канале рассказал, что у Константина Острожского много ярких страниц в жизни. Самой известной страницей его военной карьеры стало сражение под Оршей в 1514 году. Тогда войско Великого княжества Литовского под командованием Острожского, насчитывавшее около 13-14 тысяч воинов, нанесло сокрушительное поражение московской армии, которая по разным оценкам могла достигать 80 тысяч. Эта победа стала одной из самых громких в Восточной Европе того времени.

В общей сложности при жизни князь одержал более 60 побед в боях. Его стратегический талант, умение маневрировать меньшими силами и авторитет среди войск сделали его легендарной фигурой.

Как следствие, за такие достижения князя Острожского стали называть "императором". Однако украинский историк отмечает, что этот титул по отношению к Острожскому употребляли не как формальный монархический ранг, а в античном смысле.

"Конечно, князь Острожский был не монархом в нашем понимании и императором, как, например, были императоры Священной Римской империи германских наций. Однако его так называли, используя античную торжественную традицию – ведь именно в древние времена, более 2000 лет назад, императорами провозглашали выдающихся полководцев", – объясняет историк.

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