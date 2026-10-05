Не лише для краси: вчені розкрили, навіщо насправді чоловікам потрібна борода

Борода давно сприймається як одна з характерних ознак чоловічої зовнішності. Одні вважають її привабливою, інші віддають перевагу гладко поголеному обличчю. Проте вчені припускають, що причина появи бороди в процесі еволюції могла бути зовсім не такою очевидною.

Чарльз Дарвін, чиї ідеї про еволюцію допомогли сформувати сучасні уявлення про походження людських рис. Фото: Pixabay / aitoff

Чарльз Дарвін свого часу припускав, що волосся на чоловічому обличчі могло виконувати роль своєрідної прикраси та допомагати привертати увагу протилежної статі. Однак результати досліджень не дають однозначних доказів цієї версії.

В одному з експериментів жінки з Нової Зеландії та Самоа оцінювали однакові чоловічі обличчя з бородою та без неї. В обох групах бородаті чоловіки не отримали вищих оцінок за привабливістю. Інші дослідження також показували різні результати: комусь подобається щетина або борода, а хтось віддає перевагу чисто поголеному обличчю.

Борода як сигнал сили

Натомість значно цікавішими виявилися оцінки соціального статусу. Чоловіків із бородою учасники досліджень сприймали як старших і таких, що мають вищий соціальний статус. Крім того, бородаті чоловіки з сердитим виразом обличчя здавалися агресивнішими.

Антрополог і психолог Девід Путтс вважає, що борода могла еволюціонувати як спосіб підкреслювати зрілість, силу та здатність конкурувати з іншими чоловіками. Візуально вона також збільшує нижню частину обличчя та щелепу, роблячи чоловіка загрозливішим на вигляд.

Є й інша цікава гіпотеза. Дослідники перевіряли, чи може борода частково захищати обличчя під час удару. У лабораторному експерименті модель із "бородою" витримувала удар краще: сила впливу на поголену модель була приблизно на 16% більшою. Це дозволило припустити, що волосся могло трохи зменшувати ризик травмування щелепи.

Втім, називати бороду природною бронею зарано. Дослідження за участю бійців UFC не показало, що борода зменшує кількість нокаутів або реально підвищує бойові можливості. Тому наразі найпереконливішою залишається версія про її роль у демонстрації статусу та домінування серед чоловіків.

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