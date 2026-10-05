Не только для красоты: ученые раскрыли, зачем действительно мужчинам нужна борода

Борода давно воспринимается как один из характерных признаков мужского облика. Одни считают ее привлекательной, другие предпочитают гладко выбритое лицо. Однако ученые предполагают, что причина появления бороды в процессе эволюции могла быть совсем не столь очевидной.

Чарльз Дарвин, чьи идеи об эволюции помогли сформировать современные представления о происхождении человеческих черт. Фото: Pixabay / aitoff

Чарльз Дарвин в свое время предполагал, что волосы на мужском лице могли выполнять роль своеобразного украшения и помогать привлекать внимание противоположного пола. Однако результаты исследований не дают однозначных доказательств этой версии.

В одном из экспериментов женщины из Новой Зеландии и Самоа оценивали одинаковые мужские лица с бородой и без нее. В обеих группах бородатые мужчины не получили более высоких оценок по привлекательности. Другие исследования также показывали разные результаты: кому-то нравится щетина или борода, а кто-то предпочитает чисто выбритое лицо.

Борода как сигнал силы

Зато более интересными оказались оценки социального статуса. Мужчин с бородой участники исследований воспринимали как более старших и имеющих более высокий социальный статус. Кроме того, бородатые мужчины с сердитым выражением лица казались более агрессивными.

Антрополог и психолог Дэвид Путтс считает, что борода могла эволюционировать как способ подчеркивать зрелость, силу и способность конкурировать с другими мужчинами. Визуально она также увеличивает нижнюю часть лица и челюсть, делая мужчину более угрожающим на вид.

Есть и другая любопытная гипотеза. Исследователи проверяли, может ли борода частично защищать лицо при ударе. В лабораторном эксперименте модель с "бородой" выдерживала удар лучше: сила воздействия на выбритую модель была примерно на 16% больше. Это позволило предположить, что волосы могли немного уменьшать риск травмирования челюсти.

Впрочем, называть бороду природной броней рано. Исследование с участием бойцов UFC не показало, что борода уменьшает количество нокаутов или повышает боевые возможности. Поэтому наиболее убедительной остается версия о ее роли в демонстрации статуса и доминирования среди мужчин.

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