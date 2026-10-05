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Не только для красоты: ученые раскрыли, зачем действительно мужчинам нужна борода

Оказалось, что борода может быть связана не только с привлекательностью, но и с социальным статусом

5 октября 2026, 10:21
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Сергій Кречмаровський

Борода давно воспринимается как один из характерных признаков мужского облика. Одни считают ее привлекательной, другие предпочитают гладко выбритое лицо. Однако ученые предполагают, что причина появления бороды в процессе эволюции могла быть совсем не столь очевидной.

Не только для красоты: ученые раскрыли, зачем действительно мужчинам нужна борода

Чарльз Дарвин, чьи идеи об эволюции помогли сформировать современные представления о происхождении человеческих черт. Фото: Pixabay / aitoff

Чарльз Дарвин в свое время предполагал, что волосы на мужском лице могли выполнять роль своеобразного украшения и помогать привлекать внимание противоположного пола. Однако результаты исследований не дают однозначных доказательств этой версии.

В одном из экспериментов женщины из Новой Зеландии и Самоа оценивали одинаковые мужские лица с бородой и без нее. В обеих группах бородатые мужчины не получили более высоких оценок по привлекательности. Другие исследования также показывали разные результаты: кому-то нравится щетина или борода, а кто-то предпочитает чисто выбритое лицо.

Борода как сигнал силы

Зато более интересными оказались оценки социального статуса. Мужчин с бородой участники исследований воспринимали как более старших и имеющих более высокий социальный статус. Кроме того, бородатые мужчины с сердитым выражением лица казались более агрессивными.

Антрополог и психолог Дэвид Путтс считает, что борода могла эволюционировать как способ подчеркивать зрелость, силу и способность конкурировать с другими мужчинами. Визуально она также увеличивает нижнюю часть лица и челюсть, делая мужчину более угрожающим на вид.

Есть и другая любопытная гипотеза. Исследователи проверяли, может ли борода частично защищать лицо при ударе. В лабораторном эксперименте модель с "бородой" выдерживала удар лучше: сила воздействия на выбритую модель была примерно на 16% больше. Это позволило предположить, что волосы могли немного уменьшать риск травмирования челюсти.

Впрочем, называть бороду природной броней рано. Исследование с участием бойцов UFC не показало, что борода уменьшает количество нокаутов или повышает боевые возможности. Поэтому наиболее убедительной остается версия о ее роли в демонстрации статуса и доминирования среди мужчин.

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Источник: https://www.popsci.com/science/why-men-have-beards/
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