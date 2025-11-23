На 103-му році життя відійшов у вічність Володимир Буштедт – символ незламної української діаспори

Україна втратила одного зі своїх найвідданіших синів. На 103-му році життя помер Володимир Буштедт — довголітній діяч Організації українських націоналістів і один із найактивніших представників української діаспори в Австралії. Про це повідомляє Іnkorr.

Помер легендарний діяч ОУН Володимир Буштедт

Буштедт народився у 1922 році та після завершення Другої світової опинився за океаном, у Австралії, куди приїхав у 1949-му. Проте відстань ніколи не віддаляла його від України: він десятиліттями залишався активним членом ОУН, підтримував національний рух, допомагав українським громадам та працював над тим, щоб голос України звучав у вільному світі.

Саме Буштедт став ініціатором створення фонду допомоги Україні — структури, що підтримувала культурні, освітні та видавничі проєкти, спрямовані на збереження української ідентичності. Його діяльність охоплювала десятиліття, а вплив відчувався у багатьох громадах по всій Австралії.

До останніх днів він жив вірою в перемогу України над московськими окупантами. ОУН висловила щирі співчуття родині та всім, хто знав і шанував Володимира Буштедта. Його називають прикладом людини, яка ніколи не зраджувала своїм переконанням і тримала українське питання в центрі уваги світу.

