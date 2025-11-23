Украина потеряла одного из своих преданных сыновей. На 103 году жизни скончался Владимир Буштедт — долголетний деятель Организации украинских националистов и один из самых активных представителей украинской диаспоры в Австралии. Об этом сообщает Inkorr.

Умер легендарный деятель ОУН Владимир Буштедт

Буштедт родился в 1922 году и после завершения Второй мировой оказался за океаном, в Австралии, куда приехал в 1949-м. Однако расстояние никогда не отдаляло его от Украины: десятилетиями он оставался активным членом ОУН, поддерживал национальное движение, помогал украинским общинам и работал над тем, чтобы голос Украины звучал в свободном мире.

Именно Буштедт стал инициатором создания фонда помощи Украине – структуры, поддерживающей культурные, образовательные и издательские проекты, направленные на сохранение украинской идентичности. Его деятельность охватывала десятилетия, а влияние ощущалось во многих общинах по всей Австралии.

До последних дней он жил верой в победу Украины над московскими оккупантами. ОУН выразила искренние соболезнования семье и всем, кто знал и уважал Владимира Буштедта. Его называют примером человека, который никогда не изменял своим убеждениям и держал украинский вопрос в центре внимания мира.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Украина критически зависит от поддержки Соединенных Штатов и без нее не сможет противостоять российской агрессии. По его мнению, именно масштабная американская военная, финансовая и технологическая помощь позволяет Украине удерживать оборону и удерживать ситуацию на фронте.