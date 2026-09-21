40 ударів сокирою - брехня: 5 міфів про вбивство батьків Ліззі Борден

Історія Ліззі Борден давно перетворилася на легенду. Знаменита та моторошна дитяча лічилка розповідає про 40 ударів по матері і 41 по батькові, проте реальні обставини подвійного вбивства в Массачусетсі в 1892 році помітно відрізняються від цієї версії.

Ліззі Борден, яку звинувачували у вбивстві батька та мачухи у 1892 році. Wikimedia Commons.

Що сталося у будинку Борденів. 4 серпня 1892 року в місті Фолл-Рівер були знайдені мертвими Ендрю Борден та його дружина Еббі. Ендрю виявили на дивані у вітальні, а тіло Еббі – нагорі, у гостьовій спальні. Обидва дістали численні удари по голові. Під підозру потрапила 32-річна донька Ендрю, Ліззі, яка перебувала у будинку в день вбивства. Її заарештували, проте на суді обвинуваченню не вдалося переконливо довести її провину. У червні 1893 року присяжні виправдали Ліззі після двох годин обговорення.

Еббі Борден не була рідною матір'ю Ліззі. Батько Ліззі, Ендрю Борден, одружився з Еббі через два роки після смерті своєї першої дружини. Вона стала мачухою Ліззі та її сестри Емми. Відносини між жінками, за деякими свідченнями, були напруженими, хоча знайомі сім'ї описували їх інакше.

Йшлося не про велику сокиру. Згідно з матеріалом Mental Floss, Ендрю та Еббі Борден були вбиті невеликою сокиркою, яку англійською називають hatchet. Поліція виявила схожий інструмент у підвалі будинку, проте його зв'язок із злочином не було підтверджено.

Числа 40 і 41 з'явилися завдяки римі. Еббі отримала 18 або 19 ударів по потилиці, а Ендрю — 10 або 11 ударів по обличчю. Таким чином, знамениті цифри з лічилки не відповідають даним про кількість ударів.

Ліззі не вважали винною абсолютно всі. Слідчі та обвинувачення підозрювали її, але прямих доказів виявилося замало. У результаті Ліззі Борден виправдали.

Справжній мотив так і не встановили. Після суду з'явилося багато припущень про можливі причини вбивства, проте остаточної відповіді на питання про мотив та особистість справжнього злочинця історія так і не дала.

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